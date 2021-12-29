Гарик Харламов рассказал, как проиграл многомиллионный гонорар в казино

Москва, 29 декабря. Юморист Гарик Харламов поделился историей о путешествии, где проиграл многомиллионный гонорар, за которым отправился в США.

Резидент Comedy Club поделился необычным воспоминанием во время съемок YouTube-шоу «Зашкварные истории». По словам Харламова, он страдает аэрофобией, поэтому не хотел соглашаться на предложение заказчика поработать в США. Комик решил умышленно завысить размер своего гонорара, чтобы спугнуть клиента.

«Причем я назвал [сумму] сразу с люфтом, то есть вперед (с наценкой. — Прим. ФАН), чтобы он отказался», — отметил комик.

Заказчика не испугала сумма, названная Харламовым, и ему пришлось лететь. После того как юморист и другие резиденты Comedy Club отпраздновали Новый год, клиент предложил ему полететь в Лас-Вегас и пригрозил не выплатить гонорар, если тот откажется.

«Мы прилетаем в Лас-Вегас, заселяемся в «Белладжио», и заказчик говорит: «Будем играть на твой гонорар и увеличим его втрое»», — вспомнил Харламов.

По словам актера, он проиграл весь свой заработок спустя три часа. Тогда заказчик предложил ему долю, чтобы они могли продолжить. В итоге юморист и его новоиспеченный знакомый проиграли несколько миллионов долларов уже к утру, и Харламов принял решение вернуться в Нью-Йорк без заработанных денег.

По словам комика, на этом его приключение не закончилось и они с клиентом отправились в Монако, где уже смогли отыграться. После этого Харламов полетел домой в Москву, а его компаньон продолжил путешествовать.

Ранее резидент Comedy Club пошутил на тему развода с актрисой Кристиной Асмус. В выпуске программы «Ошуительное хоу» на YouTube закадровый голос назвал Харламова «сказочником Хансом Кристином Асмусеном» и объявил, что тот жил в деревне Располовиново, а юморист в свою очередь с этим согласился.