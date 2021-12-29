Российские военнослужащие привезли подарки детям в сирийской Хасаке

Дамаск, 29 декабря. Российские военнослужащие по случаю наступающего нового года передали 500 подарков сирийским детям из деревни Дамхия провинции Хасака. Акция прошла в рамках работы Центра по примирению враждующих сторон РФ в республике.

Ранее в Сирию прибыла делегация правительства Москвы, доставив сюда елки, подарки и книги. В Дамаске были организованы праздничные мероприятия, на которые пригласили около 700 детей погибших сирийских военных. Ребята приняли участие в различных конкурсах, занятиях по традиционной русской росписи, а также увидели несколько концертов и театральных постановок.

Делегаты передали медицинскую технику, учебники и оборудование для образовательных учреждений в несколько городов, в том числе и в школу Маалюли. В 2014 году здание было разграблено боевиками, которые вынесли из него все ценные вещи. Впоследствии заведение возобновило работу, однако сталкивалось с нехваткой педагогических материалов.

Неделей ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Сирию прибудет русский Дед Мороз, который до 30 декабря совершит поездку по городам Алеппо, Дейр эз-Зор, Деръа, Эль-Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда. В рамках этой акции планировалось передать сирийским детям около 23 тысяч подарочных наборов.

Также в Дамаске прошли заседания педагогов двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы преподавания русского языка в местных образовательных учреждениях. Российские делегаты привезли с собой около 500 комплектов учебников. По словам сирийских учителей, число желающих попасть на такие уроки в последнее время значительно выросло, однако ситуация осложняется нехваткой в Сирии квалифицированных специалистов.