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Новогодние троллейбусы с Дедом Морозом и елками вышли на маршруты в Саратове

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 19:03
Общество
Новогодние троллейбусы с Дедом Морозом и елками вышли на маршруты в Саратове
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Саратов, 29 декабря. Праздничную атмосферу жителям Саратова создают новогодние троллейбусы, в которых можно встретить сказочных персонажей.

За рулем троллейбуса может оказаться Дед Мороз. В салоне таких троллейбусов установлена елка — главный символ Нового года. Снегурочка и кондуктор в костюме олененка также дарят горожанам атмосферу праздника.

«Эта акция стала доброй традицией. Уже несколько лет мы оформляем в таком стиле наши троллейбусы. В прошлом году это была одна машина, в этом году - три», — рассказала заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам СГЭТ Анна Кудрявец в беседе с изданием «Регион 64»

Саратовцы, которые пользуются общественным транспортом, оказались приятно удивлены. Они отмечают, что эта акция действительно пробуждает новогоднее настроение.

Дед Мороз-полицейский ранее поздравил детей из Среднеканского района Магаданской области. В роли волшебника и его внучки выступили оперативные дежурные.

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