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Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не приехала на очный экзамен 29 декабря

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 19:02
Общество
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не приехала на очный экзамен 29 декабря
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 29 декабря. Девятилетняя студентка МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова должна была сдавать очередной экзамен, однако пропустила его.

Экзамен должен был начаться 29 декабря в 10 часов утра, но девочка с отцом так и не приехали. При этом у однокурсников Тепляковой сегодня нет экзамена, поскольку девочка сдает сессию по индивидуальному плану.

Пока неизвестно, появится ли юная студентка в стенах факультета психологии до нового года. Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет.

Отец Алисы Тепляковой ранее прокомментировал идею СПЧ прекратить обучение девочки. Он также выразил желание, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям члена СПЧ Александра Асмолова.

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мгу экзамен теплякова
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