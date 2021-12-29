Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не приехала на очный экзамен 29 декабря

Москва, 29 декабря. Девятилетняя студентка МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова должна была сдавать очередной экзамен, однако пропустила его.

Экзамен должен был начаться 29 декабря в 10 часов утра, но девочка с отцом так и не приехали. При этом у однокурсников Тепляковой сегодня нет экзамена, поскольку девочка сдает сессию по индивидуальному плану.

Пока неизвестно, появится ли юная студентка в стенах факультета психологии до нового года. Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет.

Отец Алисы Тепляковой ранее прокомментировал идею СПЧ прекратить обучение девочки. Он также выразил желание, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям члена СПЧ Александра Асмолова.