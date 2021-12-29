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Депутат Госдумы Лантратова предложила продлить школьные каникулы из-за COVID-19

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 18:57
Общество
Депутат Госдумы Лантратова предложила продлить школьные каникулы из-за COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 декабря. Первый замглавы думского комитета Яна Лантратова попросила Минпросвещения продлить школьникам каникулы из-за распространения коронавируса.

Депутат Государственный думы предложила сделать время до 16 января включительно не учебным с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль», — отметила она.

Также Лантратова порекомендовала рассмотреть возможность компенсации пропущенных учениками занятий на усмотрение ведомства, передает РИА Новости.

Примерно 50% от общего числа зараженных коронавирусом детей переносят заболевание без клинических признаков. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

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депутат каникулы минпросвещения
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