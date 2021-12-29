Миллер: «Газпром» полностью исполнил обязательства по транзиту через Украину

Москва, 29 декабря. Российская компания «Газпром» полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину в 2021 году. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер.

Он уточнил, что с начала года через территорию страны было поставлено 41,5 млрд кубометров голубого топлива. При этом контрактом предусмотрен объем в 40 млрд кубометров.

Миллер также доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации. По словам главы компании, заполнение второй нитки газопровода топливом завершено.

Россия и Украина в 2019 году подписали новый контракт по транзиту газа. Он предполагал сокращения объема поставок с 2021 года до 40 млрд кубометров.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре. Несмотря на то, что газопровод готов к запуску, он должен пройти процедуру сертификации. Не исключено, что первые поставки российского газа в Европу по «Северному потоку — 2» начнутся во второй половине следующего года из-за задержек в процессе выдачи разрешения оператору Nord Stream 2 AG.