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Ясновидящая Коллавини предсказала три новых волны COVID-19 в конце 2022 года

Общество
Ясновидящая Коллавини предсказала три новых волны COVID-19 в конце 2022 года
pixabay.com/PD

Москва, 29 декабря. Экстрасенс и профайлер Мирослава Коллавини заявила, что наступающий 2022 год принесет три новых волны и три новых штамма коронавирусной инфекции.

Конец 2022 году сгладит противостояние между антипрививочниками и общественностью. Однако коронавирус мутирует еще три раза.

«Нас ожидает еще 3 новых штамма короновируса, которые дадут еще 3 новые волны. Дойдут ли они до России? Может быть не все, а вот в мире достаточно сильно всех потреплет», — сообщила экстрасенс.

Ученые смогут разработать более эффективные препараты для лечения коронавируса, чем те, которые есть сейчас. Также в 2022 году некоторые группы населения обретут социальную поддержку и материальную помощь. Человечество приблизится к будущему, которое описывают писатели-фантасты.

Ясновидящая Коллавини предсказала три новых волны COVID-19 в конце 2022 года
pexels.com / RODNAE Productions

«Очень хорошо будет развиваться бизнес, связанный с оказанием дистанционных услуг», — приводит слова Коллавини «Городовой.ру».

Астролог Павел Глоба предрек новые мутации COVID-19 и глобальные катастрофы в 2022 году. Судьбоносные события ожидают человечество в приближающемся году Черного Водяного Тигра.

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предсказание 2022 коронавирус
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