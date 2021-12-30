Депутат Морозов объяснил, почему россиян нельзя лишать новогодних каникул

Ликвидировать рождественские каникулы и нарушать сложившуюся традицию долгих празднований нельзя. В этом убежден депутат Государственной думы Олег Морозов. Свою точку зрения он озвучил и аргументировал в беседе с ФАН, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отмене новогодних праздников и присоединении этих дней к 28 дням отпуска.

«К этому нужно относиться не с точки зрения того, что об этом думает депутат или чиновник, а с точки зрения того, что об этом думают наши граждане. У нас есть определенные традиции в стране, что Новый год — это семейный праздник, это дни длительного отдыха. Мы к этому привыкли. Я бы все-таки, руководствовался не какими-то административными решениями, а теми традициями, которые в нашем обществе сформировались. Ломать это и присоединять эти дни куда-то там к отпуску я бы не стал, ведь народ будет против», — объяснил Морозов.

Федеральное агентство новостей /

Накануне Владимир Жириновский выступил с предложением об отмене новогодних праздников из-за экстремального скачка смертности и предложил россиянам присоединить эти дни к своему отпуску. По мнению политика, ничего хорошего в длинных выходных нет — «тотальное» пьянство, рост числа бытовых преступлений, необдуманные расходы, парализована работа многих учреждений.

«ЛДПР считает, что лучше вместо фиксированных каникул добавить россиянам к 28 обычным дням отпуска еще 15, и пусть они сами выберут, когда их отгулять. Может быть, кто-то захочет потратить их на новогодние каникулы, а кто-то захочет перенести их на майские праздники. Пусть каждый решает сам, когда их отгулять», — отметил Жириновский.

Однако ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Кузнецова заявила, что в случае введения этих изменений, есть риск, что произойдет рост нарушений в сфере трудового законодательства, малые предприятия станут на шаг ближе к банкротству, а дети останутся в каникулы без присмотра родителей.