Жители турецкой провинции Хатай вышли на улицы из-за регулярных отключений электроэнергии

Искендерун, 29 декабря. Жители турецкой провинции Хатай протестуют против участившихся отключений электроэнергии.

Обитатели районов Самандаг, Рейханлы и Дефне в течение трех последних дней страдали от регулярных перебоев в подаче электричества после взрыва трансформатора.

Днем 28 декабря местные жители зачли объявление для прессы перед зданием Турецкой корпорации по распределению электроэнергии (TEDAŞ) и призвали власти найти решение проблемы. После их заявления произошло еще одно отключение, что побудило людей выйти на улицы в знак протеста вечером того же дня.

Hatay’da elektrik kesintilerine karşı halk sokağa çıktı | Hatay’ın Samandağ, Reyhanlı ve Defne ilçelerinde bir haftadır süren elektrik kesintilerine karşı halk sokağa çıktı. Reyhanlı’da halk lastik yakarak, Harbiye mahallesindekiler de ellerinde mumlarla kesintileri protesto etti pic.twitter.com/5Nw5Ucm4rc — Yaşar Usta (@yasarustaportal) December 29, 2021

Жители района Рейханлы жгли покрышки, а обитатели городка Харбие устроили акцию, держа в руках свечи.

Демонстранты рассказали изданию Duvar, что постоянно обращаются в TEDAS по телефону, но компания не отвечает на их звонки. По словам жителей Хатая, их дети заболевают из-за холода, вызванного отсутствием электричества.

«Из-за этих отключений электроэнергии в каждом доме участились случаи заболеваний. Мы не можем использовать наши котлы или обогреватели центрального отопления», — сказал Юсуф Догруэль, выступая от имени недовольных из Харбие.

Как заявил мужчина, местные власти в ответ сказали гражданам использовать меньше энергии.

Locals pour to the streets to protest power cuts in Turkey's south https://t.co/ON9OZNjsVL — Duvar English (@DuvarEnglish) December 29, 2021

По словам обитателей некоторых кварталов Рейханлы, в их домах отсутствует электроэнергия уже на протяжении 48 часов. Вместе с тем было прекращено водоснабжение.

В последнее время в Турции наблюдается рост протестной активности. 23 ноября жители крупнейших городов страны вышли на демонстрации с требованием отставки правительства по причине провальной экономической политики. Напомним, что из-за регулярного понижения процентных ставок и высокой инфляции в ноябре и декабре турецкая лира стремительно обесценивалась, что стало большим ударом для граждан.

Вследствие экономических проблем 4 декабря в южном городе Мерсин прошел многотысячный митинг оппозиции, организованный под эгидой «Республиканской народной партии» (РНП). Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу, выступая перед участниками акции, пообещал избавить страну от мафии, привнести демократию и решить проблемы безработицы, коррупции и кумовства.