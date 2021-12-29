Корвет «Сообразительный» отразил ракетную атаку «противника» на учениях в Балтийском море

Балтийск, 29 декабря. Экипаж корвета ВМФ РФ «Сообразительный» уничтожил ракеты условного противника с помощью новейшего комплекса «Редут» на учениях в Балтийском море.

По имеющейся информации, в ходе маневров корвет вступил в бой с малым ракетным кораблем. Экипаж вел огонь по противнику в условиях сильных радиоэлектронных помех, которые затрудняли наведение на цель. Отмечается, что комплекс «Редут» позволяет одинаково эффективно бороться с противокорабельными ракетами и авиацией неприятеля, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что морской полигон Балтийского флота, где проходили учения, был временно объявлен опасным для гражданского судоходства. Задачи по обеспечению безопасности в этом районе выполняли свыше 10 надводных кораблей.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Балтфлота отработали уничтожение вертолетов и БПЛА условного противника. Роль вражеских боевых единиц на учениях выполняли экипажи морской авиации и дроны.