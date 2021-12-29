Путин: запуск «Северного потока — 2» повлияет на газовые цены для Украины

Москва, 29 декабря. Ввод в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток — 2» повлияет на газовые цены не только для Европы, но и для Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил российскому лидеру, что «СП-2» готов в работе. Вторая нитка газопровода, по его словам, наполнена газом до рабочего давления. Процесс наполнения трубы завершился в среду, 29 декабря, в 12:58 по московскому времени.

Федеральное сетевое агентство ФРГ ранее сообщило, что не меняло позицию по сертификации «Северного потока — 2». Таким образом немецкий регулятор отреагировал на заявление вице-премьера РФ Алексея Миллера, который отметил, что процесс должен завершиться в первые шесть месяцев 2022 года. Он также подчеркнул, что если европейские партнеры заинтересованы и сделают это быстрее, поставки голубого топлива удастся начать раньше.