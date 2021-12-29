Родственники Малахова не смогли определить, на кого похож его сын

Москва, 29 декабря. Телеведущий Андрей Малахов рассказал о характере маленького сына Александра. Артист признался, что его близкие до сих пор не сошлись во мнении, чьи черты унаследовал ребенок.

Малахов-младший в ноябре отпраздновал четырехлетие. Телеведущий тщательно бережет наследника от пристального внимания поклонников и прессы, однако с удовольствием рассказывает о характере ребенка. Так, Малахов признался, что его родственники до сих пор не решили, на кого похож малыш.

«Одни говорят — на меня, другие — на Наталью, третьи — на дедушку, четвертые — на бабушку. Саша — всеобщий любимчик, и он, понимая это, уже научился нами манипулировать. Знает, что каждому сказать и что спросить», — поделился телеведущий в беседе с изданием Wday.

Малахов также признался, что рождение наследника повлияло на его характер. Так, он стал более ответственным. По словам телеведущего, он начал гораздо чаще думать о ребенке и стал меньше внимания уделять мыслям о себе.

Малахов также поделился отношением к новогодним праздникам. Он признался, что сохранял веру в Деда Мороза до 12 лет, и пожелал поклонникам не терять надежды на чудеса и осуществление желаний.