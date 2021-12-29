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Мантуров прокомментировал заявления ЕС о нарушении Москвой норм ВТО

Экономика
Мантуров прокомментировал заявления ЕС о нарушении Москвой норм ВТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Претензии Европейского союза о нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованны. Такое заявление в интервью РБК сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, РФ не подписывала часть соглашения, связанную с госзакупками. Тем самым государство дало для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для отечественных отраслей.

Кроме того, импортозамещение стало вынужденной мерой из-за санкций, подчеркнул министр.

«Если они хотят полноценной кооперации, так мы не отказываемся, пожалуйста. Более того, если мы говорим о кооперации с коммерческими компаниями частными, никаких ограничений», — отметил Мантуров.

На сайте ВТО 26 декабря было размещено сообщение о претензиях ЕС в адрес России. В Брюсселе посчитали, что РФ нарушает требования ВТО при проведении тендеров на государственные закупки.

Евросоюз имеет «большие моральные проблемы», о чем свидетельствуют обвинения Европы. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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