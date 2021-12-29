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Политик Константинов: Зеленский может попытаться спасти свой рейтинг блицкригом в Донбассе

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 18:43
Армия
Политик Константинов: Зеленский может попытаться спасти свой рейтинг блицкригом в Донбассе
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Симферополь, 29 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский с помощью блицкрига в Донбассе может попытаться спасти свой рейтинг, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, конечной целью наступления ВСУ будет полное окружение ЛДНР с последующим «удушением» республик с помощью блокады. Константинов заявил, что таким образом украинские власти рассчитывают спасти свой рейтинг.

«Мне рассказали об идее, которую намерены воплотить в украинском генштабе. Она базируется на некоем блицкриге. Там хотят устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией», — заявил политик в интервью изданию «Крымские известия».

По его словам, к столь радикальным шагам Зеленского подталкивают серьезные провалы во внутренней политике. Константинов отметил, что сегодня украинские власти не могут похвастаться какими-либо успехами.

«Быстрый триумф, по мнению Киева, ликвидирует пробел. И незрелый политик Зеленский на это ведется. Кто-то ему дует в уши, мол, ты станешь украинским Александром Македонским», – говорит Константинов.

Ранее сообщалось, что США настаивают на силовом варианте решения конфликта в Донбассе. Эксперты говорят, что ВСУ с подачи Пентагона всерьез готовятся к полномасштабному наступлению. Стоит подчеркнуть, что в Кремле назвали странной реакцию международного сообщества на агрессивные действия Киева в регионе, передает RT.

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