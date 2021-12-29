Норкин рассмешил зрителей до слез анекдотом о генерале ВСУ, Крыме и Донбассе

Москва, 29 декабря. Телеведущий и шоумен Андрей Норкин уморил до слез зрителей ток-шоу «Место встречи» дерзкой шуткой на украинскую тематику. Ее главными героями стали генерал ВСУ и назойливые журналисты.

Колкая шутка известного телеведущего коснулась одного из главных противоречий в украинской внешнеполитической повестке. Официальный Киев объявляет территориальные претензии на Крымский полуостров, однако военные провокации предпринимает в отношении ЛДНР, где якобы находятся российские военные. Именно об этой несостыковке журналисты в анекдоте Норкина спросили генерала ВСУ, однако офицер не растерялся и поразил прессу честным ответом.

«Генерал ВСУ дает интервью журналистам. Его спрашивают: "Почему вы обстреливаете Донбасс?" Он говорит: "Потому что там находятся российские войска". "А почему вы не обстреливаете Крым?"

"Потому что там на самом деле находятся российские войска"», — «взорвал» аудиторию Андрей Норкин.