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Норкин рассмешил зрителей до слез анекдотом о генерале ВСУ, Крыме и Донбассе

Политика
Норкин рассмешил зрителей до слез анекдотом о генерале ВСУ, Крыме и Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Телеведущий и шоумен Андрей Норкин уморил до слез зрителей ток-шоу «Место встречи» дерзкой шуткой на украинскую тематику. Ее главными героями стали генерал ВСУ и назойливые журналисты.

Колкая шутка известного телеведущего коснулась одного из главных противоречий в украинской внешнеполитической повестке. Официальный Киев объявляет территориальные претензии на Крымский полуостров, однако военные провокации предпринимает в отношении ЛДНР, где якобы находятся российские военные. Именно об этой несостыковке журналисты в анекдоте Норкина спросили генерала ВСУ, однако офицер не растерялся и поразил прессу честным ответом.

«Генерал ВСУ дает интервью журналистам. Его спрашивают: "Почему вы обстреливаете Донбасс?" Он говорит: "Потому что там находятся российские войска". "А почему вы не обстреливаете Крым?"

"Потому что там на самом деле находятся российские войска"», — «взорвал» аудиторию Андрей Норкин.

Норкин рассмешил зрителей до слез анекдотом о генерале ВСУ, Крыме и Донбассе
Федеральное агентство новостей /
Известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин регулярно удивляет зрителей смешными историями как на остросоциальную и политическую, так и не злободневную тематику. Например, в канун католического Рождества он сразил телезрителей наповал неожиданной шуткой о сыне мафиози, который очень хотел велосипед, но не был готов ради подарка хорошо себя вести.

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украина всу донбасс крым норкин место встречи анекдот
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