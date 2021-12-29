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Гарик Харламов пошутил о жизни с Кристиной Асмус в деревне Располовиново

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 18:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил о жизни с Кристиной Асмус в деревне Располовиново
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 29 декабря. Комик Гарик Харламов вспомнил о своей бывшей супруге актрисе Кристине Асмус и пошутил во время съемок шоу на тему развода.

Юморист рассмешил зрителей шуткой личного характера в недавнем выпуске программы «Ошуительное хоу» на YouTube. Закадровый голос назвал Харламова «сказочником» и упомянул его вывшую возлюбленную, чем вызвал волну смеха в зале.

«Сказочник Ханс Кристин Асмусен. Деревня Располовиново. Дом Харламова», — прозвучало в передаче.

Харламов согласился, что «жил в такой деревне», а фронтмен группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал, что юморист и теперь «там бывает». Резидент Comedy Club с ним согласился.

Известно, что телеведущий поддерживает романтические отношения с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой стал близко общаться после совместных съемок в комедийном сериале «Гусар». Пара уже появлялась на публике, хотя изначально комик не решался показывать свою новую пассию. Асмус в свою очередь намекает поклонникам, что тоже закрутила роман, но пока не называет имя возлюбленного.

Ранее Харламов пошутил о разделе имущества с бывшей женой на съемках Comedy Club. По словам юмориста, он не дарил подарки актрисе, а они их забирала.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гарик Харламов пошутил о жизни с Кристиной Асмус в деревне Располовиново
шутка харламов асмус
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