Киев, 29 декабря. Украина может остаться без хлеба, молока и мяса птицы из-за высоких цен на газ. Об этом заявил глава «Союза птицеводов» Сергей Карпенко.

По его словам, доля голубого топлива в себестоимости килограмма мяса за год поднялась с 1,6 до 6,4 гривны. Глава «Союза птицеводов» отметил, что расходы на газ со временем будут лишь стремиться вверх — до 25-30% от упомянутой себестоимости.

«В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью его останавливать», — обратил внимание Карпенко.

Спотовые цены на газ на украинской бирже за два дня возросли вдвое — до 88,6 тыс. гривен (почти 3,3 тыс.долларов) за 1 тыс. куб. м. если Если Киев не возобновит закупки энергоносителя или импорт окажется ниже предполагаемого, страна может столкнуться с серьезной нехваткой природного газа к весне.