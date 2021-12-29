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Высокие цены на газ могут спровоцировать сокращение производства мяса птицы на Украине

Экономика
Высокие цены на газ могут спровоцировать сокращение производства мяса птицы на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Вита Алексеева

Киев, 29 декабря. Украина может остаться без хлеба, молока и мяса птицы из-за высоких цен на газ. Об этом заявил глава «Союза птицеводов» Сергей Карпенко.

По его словам, доля голубого топлива в себестоимости килограмма мяса за год поднялась с 1,6 до 6,4 гривны. Глава «Союза птицеводов» отметил, что расходы на газ со временем будут лишь стремиться вверх — до 25-30% от упомянутой себестоимости.

«В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью его останавливать», — обратил внимание Карпенко.

Спотовые цены на газ на украинской бирже за два дня возросли вдвое — до 88,6 тыс. гривен (почти 3,3 тыс.долларов) за 1 тыс. куб. м. если Если Киев не возобновит закупки энергоносителя или импорт окажется ниже предполагаемого, страна может столкнуться с серьезной нехваткой природного газа к весне.

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украина газ мясо птицы энергокризис
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