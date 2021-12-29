Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи и дали запрет на определенные действия. Такое решение вынесли на заседании Куйбышевского районного суда Петербурга.

«Все очень рады, все счастливы, что хотя бы какое-то время человек побудет дома. Это дорого стоит», — поделилась эмоциями девушка Юрия Мария Нелюбова сразу после заседания.

Перед зданием суда 29 декабря собрались десятки человек. Это поклонники и знакомые блогера, которые пришли поддержать его.

Артист Денис Семенов снимался в фильмах Юрия. Молодой человек рассказал, что писал Хованскому в СИЗО. В посланиях он старался описывать смешные случаи и не упоминать о судебном разбирательстве. В ответ ютубер тоже проявлял оптимизм.

«В детстве Хованский совершил вот такой вот поступок. Оскорбил свою маму, чужую. Больше восьми лет спустя взрослого мужчину, пересмотревшего свои взгляды, пытаются привлечь к ответственности за этот детский поступок», — возмущен коллега ютубера.

В зал заседания Юрий зашел в костюме, вел себя спокойно. Блогер даже ответил на вопросы журналистов об изменении приговора.

Утром 29 декабря следствие внесло ходатайство с просьбой изменить меру пресечения для блогера. Теперь арест на запрет определенных действий будет возможет только с 8 января 2022 года.

«Стало невозможно отрицать очевидное. То, что песня была исполнена в 2012 году и сроки давность истекли», — высказался Юрий Хованский, находясь на скамье подсудимых.

На заседании следователь огласил, какие конкретно действия подразумеваются в измененной мере пресечения. Юрию будет запрещено общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с шести вечера до десяти утра, приближаться к месту преступления ближе, чем на 300 метров, общаться с представителями СМИ, посещать культурно-массовые мероприятия, пользоваться Интернетом и другое.

По словам следователя, изменение приговора связано с тем, что Хованский не может покинуть страну из-за изъятия паспорта и коронавирусных ограничений. Также ютубер не имеет доступа к доказательствам преступления.

Хованский призвал суд смягчить некоторые запреты. Так блогер попросил разрешить ему общаться с возлюбленной Марией Нелюбовой и родителями, которые были допрошены как свидетели по делу. Однако следователь заявил, что близкие Юрия — это заинтересованные лица, которые могут угрожать объективности расследования.

Также Юрий хочет продолжить снимать видеоролики, не относящиеся к материалам дела, и выкладывать их в Сеть через доверенное лицо.

Адвокаты Юрия не согласились с некоторыми требованиями следствия. Запрет на общение со СМИ они назвали нарушением свободы слова и закона, так как сотрудники прессы — это неограниченный круг лиц, в который входят знакомые подсудимого.

Также сторона защиты попросила отменить обязанность уведомлять следствие об экстренных звонках Юрия в аварийные службы.

Стоит отметить, что в день заседания поступило обращение от неизвестного источника, что в Куйбышевском районном суде заложена бомба. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. В письме в нецензурной форме были высказаны просьбы освободить Хованского из-под стражи.

Сам подозреваемый ранее написал открытое письмо из СИЗО, в котором рассказал о давлении со стороны следователей. По словам молодого человека, сотрудники СК предлагали ему сделку за признательные показания и угрожали его девушке.

Напомним, блогер был задержан 10 июня в собственной квартире в Петербурге. Его подозревают в оправдании терроризма. Ютубер спел песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке.

Сторона защиты заявляет, что юмористическая композиция была исполнена в 2012, а не в 2018 году. Поэтому по предъявленной статье уже прошли сроки давности, а части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») еще не существовало.