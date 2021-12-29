Политолог Сидорчик предсказал единственный возможный финал Украины по опыту Южного Вьетнама

Киев, 29 декабря. Украинская власть зеркально повторяет грубые ошибки Южного Вьетнама, который прекратил свое существование сразу же после вывода войск США.

После государственного переворота в 2014 году украинские политики поверили в то, что Запад превратит Украину в процветающее государство по принципу плана Маршала по восстановлению послевоенной Европы. То есть отстроит здесь аналог западной Германии. Прошло уже восемь лет, но украинский режим живет в той же парадигме, категорически отказываясь мыслить рационально или хотя бы оглянуться на чужой печальный опыт. Тем временем многим украинским политикам стоило бы уделить самое пристальное внимание такой странице в истории США как неудача с построением отдельного государства в Южном Вьетнаме.

wikipedia.org / US Marine Corps /PFC G. Durbin - NARA / Общественное достояние

Таким мнением с гостями студии «60 минут» поделился политолог Андрей Сидорчик, отметив, что украинская власть и их американские кураторы повторяют те же ошибки, что некогда совершили представители американской администрации со своими вьетнамскими ставленниками.

«Кто-нибудь вообще задавался вопросом, почему США и Южный Вьетнам проиграли в свое время коммунистическому Северному Вьетнаму? Помощь СССР ведь была достаточно ограничена по сравнению с масштабами вмешательства США. Так в чем была проблема? Почему после ухода американцев хватило одной операции «Хошимин» Южный Вьетнам просто рухнул? Северо-вьетнамские танки взяли столицу за несколько минут. Объяснение простое. Южный Вьетнам изначально погряз в коррупции. США меняли лидеров, администрацию, но все без толку. Воровали все тотально и безбожно, воровали так, что в конце концов государство не сложилось. Украина восемь лет идет именно этим путем и закончит так же. Это единственный возможный финал. История не даст соврать. И придет он уже очень скоро», — заверил зрителей эксперт.

Сидорчик призвал украинских историков и политологов обратить внимание на более свежий пример, если они не хотят изучать события полувековой давности. В Афганистане ведь случилась аналогичная история. Афганские ставленники США умудрились за двадцать лет украсть триллион долларов, и как только американские солдаты в панике сбежали, страна моментально скатилась в средневековье. Украина еще кое-как держится на плаву только благодаря поддержке своих кураторов из Вашингтона. Как только американцы эвакуируются отсюда, (а планы уже прорабатываются, судя по официальным заявлениям) Украина как государство исчезнет.

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