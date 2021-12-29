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Политолог Михеев: обсуждение гарантий безопасности России может состояться без участия ЕС

Политика
Политолог Михеев: обсуждение гарантий безопасности России может состояться без участия ЕС
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 29 декабря. Обсуждение гарантий взаимной безопасности, представленных Россией, может пройти без Европы. Соответствующее заявление сделал политолог Сергей Михеев.

По его словам, в переговорах на равных с Москвой и Вашингтоном правах могут участвовать только абсолютно независимые страны. Михеев подчеркнул, что это не относится к ЕС, так как он в настоящий момент взвалил свою ответственность за внешнюю политику и безопасность на Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в эфире радио «Вести FM».

«Вы слегка попутали берега. Мы хотим вести разговор с американцами не о европейской, а о глобальной безопасности», – жестко прошелся по главе дипломатии ЕС Боррелю политолог.

По мнению эксперта, Евросоюз на данном этапе уже находится на одном уровне с украинским государством, судьбу которого давно решают без его участия. Таким образом, отметил Михеев, обсуждение будущего ЕС может состояться без Европы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель счел неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности и предупредил о том, что переговоры по ним не могут проходить без участия сообщества.

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россия евросоюз боррель
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