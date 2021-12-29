СМИ Алжира обвинили Всемирный банк в распространении ложных данных

Алжир, 29 декабря. Официальное информационное агентство Алжира (APS) резко раскритиковало последний отчет Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в североафриканском государстве.

Согласно заявлению APS, организация отклонилась от принятых ею как международным финансовым учреждением рамки и превратилась в инструмент для маневрирования и пропаганды, опубликовав предвзятую и вводящую в заблуждение информацию о финансовом положении в АНДР. Агентство посчитало беспочвенными содержащийся в докладе ВБ прогноз о крайне взрывоопасной ситуации в стране и сообщения о дальнейших безрадостных перспективах.

«Всемирный банк, являясь международным институтом, которому поручено готовить финансовые и экономические отчеты, а также объективный анализ на базе надежных и заслуживающих доверия показателей, безрассудно и безосновательно атаковал в своем последнем исследовании Алжир, предсказав так называемое «экономическое землетрясение» ввиду того, что страна якобы уязвима с точки зрения экспорта», — говорится в статье APS.

По мнению агентства, ВБ публикует дискредитирующие АНДР доклады, действуя в интересах лобби, которые никогда не прекращали проводить направленные на подрыв стабильного государства кампании.

«Совершенно очевидно, что существует заговор с целью подорвать ситуацию в стране посредством этих негативных и вредоносных отчетов, основанных на ненадежных показателях и аргументах, которые публикуются подстрекателями в социальных сетях. При этом всем известно, что они финансируются и спонсируются партиями, выражающими свою ненависть к Алжиру, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение», — добавлено на сайте APS.

Агентство заявило, что последний доклад Всемирного банка противоречит недавнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), в котором говорится о развитии и прогрессе экономики страны. Кроме того, сведения ВБ противоречат тому, что достигнуто за последний период на политическом, социальном и финансовом уровнях.

Стоит отметить, что политика МВФ в отношении Алжира также критикуется в местных властных структурах. Так, президент Абдельмаджид Теббун обвинил организацию в попытках навязать североафриканскому государству определенные экономические реформы взамен получения внешних кредитов.