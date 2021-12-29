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ЦСКА перехватил у «Венеции» хавбека «Баварии» Кюизанса

Спорт
ЦСКА перехватил у «Венеции» хавбека «Баварии» Кюизанса
Global Look Press  /  firo Sportphoto/ Jvºrgen Fromme

Москва, 29 декабря. Хавбек «Баварии» Микаэль Кюизанс, скорее всего, переберется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Французский футболист может продолжить карьеру в ЦСКА.

Согласно информации Todofichajes, «армейцы» предложили 22-летнему игроку более выгодный контракт, чем «Венеция», которая также проявляла предметный интерес к полузащитнику. Однако финансовая сторона убедила Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста порядка 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 чемпионата Германии Кюизанс принял участие в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отличился голом и ассистом.

Ранее стало известно, что столичный ЦСКА согласовал условия контракта с сербским тренером Марко Николичем. Экс-наставник «Локомотива» уже в январе может сменить на тренерском посту Алексея Березуцкого.

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цска бавария кюизанс
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