Поставившая в тупик Исаака Ньютона задача обрела решение

Москва, 29 декабря. Найдено статистически верное решение задачи, которая поставила в тупик Исаака Ньютона. Она была признана лишенной общего решения математиком Анри Пуанкаре.

В системе двух тел — одно движется по эллиптической орбите, которую можно точно описать при помощи математики. Однако если добавить в систему третье тело, то между ними начинаются сложные гравитационные взаимодействия, которые сделают систему непредсказуемой.

Авторы приблизились к решению проблемы, создав статистическое описание задачи для трех тел. Они не стали пытаться представить конкретный результат, рассчитав лишь вероятность любого события при ограниченном числе исходов.

«Хаотический характер задачи трех тел делает невозможным ее решение, но случайная природа позволяет нам получить вероятность того, что тройное взаимодействие приведет к одному конкретному сценарию», — цитирует слова математиков Planet Today.

Ученые из Института математики имени Келдыша создали модель развития пандемии COVID-19. Они сравнили распространение вируса с движением частиц в ядерных реакторах.