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Миллер заявил о готовности «Северного потока — 2» к работе

Экономика
Миллер заявил о готовности «Северного потока — 2» к работе
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» готов начать экспортные поставки российского газа, заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

Перед этим президент РФ Владимир Путин попросил его доложить о завершении заполнения второй нитки «Северного потока — 2». Глава государства рассчитывает, что газопровод послужит стабилизации цен на европейском рынке голубого топлива.

«Северный поток — 2» — газопровод, простирающийся от северо-западного побережья России через Балтийское море до Германии, мощностью около 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года. Сейчас магистраль проходит сертификацию вместе с оператором - компанией Nord Stream 2 AG.

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Газпром миллер северный поток - 2
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