Миллер лично доложит Путину о завершении заполнения второй нитки «СП-2»

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера доложить о завершении заполнения второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом стало известно в ходе совещания главы государства о прохождении осенне-зимнего этапа отопительного сезона.

Российский лидер в ходе своего выступления отметил, что «Северный поток — 2» позволит стабилизировать газовые цены на европейском рынке. По словам президента, у России есть возможность наращивать поставки голубого топлива.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре 2021 года. Однако для запуска газопровод должен пройти сертификацию вместе с оператором Nord Stream 2 AG. Предполагалось, что она завершится в начале следующего года, однако, судя по заявлениям из ФРГ, ждать окончания процесса до конца первого полугодия не стоит.