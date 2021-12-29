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Политолог Кедми призвал Россию изучить опыт Израиля по нанесению превентивных ударов

Армия
Политолог Кедми призвал Россию изучить опыт Израиля по нанесению превентивных ударов
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 29 декабря. Россия может взять на вооружение израильскую практику нанесения превентивных ударов по военным объектам, которые представляют угрозу для безопасности страны, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт призвал Россию изучить опыт Израиля по нанесению превентивных ударов. Кедми предложил рецепт эффективного нивелирования военных угроз. Он напомнил, что израильтяне иногда наносят упреждающие ракетные и бомбовые удары по военным объектам противников, которые могут представлять опасность. По его словам, у НАТО уже есть такая инфраструктура в Восточной Европе, поэтому РФ стоит определить для себя приоритетные цели.

«Я думаю, то, что Россия сейчас предъявила свои требования к НАТО и США, это в какой-то мере похоже на нашу политику, когда проблему надо решать до того, как она начинается, а не после», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, определенную угрозу для РФ представляет база противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии. Кедми подчеркнул, что в Польше скоро появится аналогичный военный объект. При этом он отметил, что исходящую опасность от инфраструктуры НАТО должно оценивать российское военное ведомство. Он добавил, что следует также внимательно отнестись к попыткам западных военных освоить территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Германия хочет построить казармы для своих военнослужащих в Литве. Предполагается, что переброска военных в Прибалтику позволит укрепить позиции НАТО на восточном фланге.

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