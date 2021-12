Второй тур президентских выборов в Чили состоялся 19 декабря. Его итоги определили вектор развития не только страны, но и всего региона. Победа социалиста Габриэля Борича стала новым подтверждением регионального тренда на «левый поворот» — то есть возвращения к власти в странах Латинской Америки левых сил разного толка.

О том, какой будет внешняя политика страны при новом президенте и почему региональные «изгои» слишком рано обрадовались его триумфу — читайте в новой статье редакции Telegram-канала «Байки из фавел».

Новоизбранный президент Чили — яркий представитель «новых левых». Его программные установки идентичны идеологии современных евросоциалистов: построение экономически равного общества, борьба с изменением климата, забота о малочисленных народах и мигрантах, поддержка женщин и меньшинств (как этнических, так и сексуальных) вплоть до «позитивной дискриминации».

Предвыборную повестку бывший лидер студенческих протестов ориентировал на свою целевую аудиторию — городскую молодежь, недовольную экономическим положением и традиционными (в их понимании — устаревшими) социальными порядками. Получив возможность выбирать между ультраконсерватором и символом ушедшей эпохи Хосе Антонио Кастом и прогрессивным мечтателем Габриэлем Боричем, юные чилийцы ожидаемо избрали второго.

В ходе предвыборной гонки социалист дальновидно сделал ставку на внутреннюю политику, которая гораздо сильнее интересует большинство избирателей. Внешнюю политику Чили Борич почти не комментировал, а в его президентской программе и вовсе не нашлось места для плана действий страны на международной арене.

Вероятно, у команды Борича до сих пор нет конкретной внешнеполитической стратегии. Сейчас можно лишь предположить, что внешняя политика Чили будет отражением внутриполитических изменений и личных убеждений президента.

Габриэль Борич неоднократно отмечал, что в юности зачитывался трудами Карла Маркса и Владимира Ленина. Разумеется, новоизбранный президент Чили не может не знать строчек знаменитого «Интернационала», о разрушении «мира насилия» и построении нового мира, где «кто был ничем, тот станет всем».

Очевидно, внешняя политика новых властей начнется с кадровой перетряски Министерства иностранных дел. Габриэль Борич сам намекнул на желание поменять устоявшиеся порядки в ведомстве в одном из немногих интервью о внешней политике для радио Bio Bio.

Подобными высказываниями молодой политик одновременно показал, что будет менять порядки работы МИД, и намекнул оппозиции, что их представители не получат теплых мест в рамках коалиционных соглашений и распределения «портфелей».

Руководить процессом перестройки внешнеполитического ведомства вероятно будет советник по внешнеполитическим вопросам предвыборного штаба Хуан Игнасио Латорре. Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, сенатор от партии «Демократическая революция» (RD) полностью взял на себя взаимодействие со СМИ по международной повестке, а также организовал встречи Борича с европейскими послами накануне выборов. Сам Латорре на вопросы о дальнейшей карьере ответил, что собирается поддерживать новое правительство в Сенате, — однако большинство аналитиков в Чили уверены в его назначении на должность главы дипломатического ведомства.

«Зеленая повестка» занимала особое место в предвыборной стратегии Борича и неминуемо отразится на том, как будут действовать дипломаты Чили. Молодой политик строит самые амбициозные планы — достичь «углеродной нейтральности», создать в Чили полностью экологически-чистую энергетику, повысить в восемь раз налоги на выбросы углекислого газа и так далее. По словам Хуана Игнасио Латорре, климатическая повестка станет ключевым направлением во внешней политике нового правительства.

В октябре 2021 года Габриэль Борич вызвал недовольство чилийских дипломатов, заявив, что хочет пересмотреть существующую базу международных соглашений страны. Два месяца спустя Латорре раскрыл его карты и уточнил, что в первую же очередь новое правительство подпишет и ратифицирует Эскассукское соглашение — объединяющий страны Латинской Америки договор об обязанностях государства защищать окружающую среду и правах последующих поколений на здоровую природу.

В настоящее соглашение ратифицировано 12 странами, хотя изначально планировалось участие всех 33 государств Латинской Америки. Во время правления экс-президента Чили Мишель Бачелет в разработке документа активно принимали чилийские эксперты, однако при Себастьяне Пиньере участие страны в проекте было свернуто.

Габриэль Борич рассчитывает за счет активного внедрения и пропаганды экологической политики на международной арене не только «вернуть Чили международный престиж», но и стать своим в «элитном клубе» глобальных защитников природы. Новый президент Чили прекрасно понимает, что построить доверительные отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, а вместе с тем и привлечь щедрые иностранные инвестиции в наше время можно только следуя глобальной зеленой повестке.

Череда выборов в 2020-2021 годах в Латинской Америке вновь заставила аналитиков говорить о «возвращении левых сил». В ноябре 2020 года к власти в Боливии сенсационно вернулось «Движения к социализму» (MAS) с президентом Луисом Арсе, на выборах в Перу, которые проходили по тому же сценарию, что и в Чили (ультралевый кандидат против радикального консерватора) в апреле 2021 года победил Педро Кастильо, а в Гондурасе новым президентом стала социал-демократка Сиомара Кастро, жена свергнутого в 2009 году Мануэля Селайи.

Подобные перемены в регионе всегда напоминают о проектах латиноамериканской интеграции, ведь именно во время предыдущего «левого цикла» (2003-2015 годы) на политической карте региона появились такие блоки как УНАСУР, АЛБА, СЕЛАК, значительно расширился МЕРКОСУР. Габриэль Борич и сам себя называет «регионалистом», однако в вопросах интеграции с соседями новый президент будет предельно осторожен.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одним из первых поздравил Борича с победой на выборах, будто надеясь на возрождение сотрудничества, из-за чего попал в неловкую ситуацию. Молодой политик, хоть и состоит в коалиции с коммунистами, вовсе не разделяет их внешнеполитические убеждения, а именно симпатии режимам в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Безусловно, новому чилийскому лидеру придется поумерить пыл и смягчить риторику, однако не стоит ждать, что он отправится выстраивать особо теплые отношения с такими странами, как Перу, Боливия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, где правят «классические» левые силы. Гораздо более вероятно развитие сотрудничества «умеренными левыми», как в Аргентине, и социал-демократическими правительствами.

Колумнист Sputnik Mundo Марко Теругги отмечает, что одной из возможных площадок сотрудничества новых «прогрессивных» левых правительств, в том числе Чили, может стать «Группа Пуэблы» — неформальная организация умеренных левых политиков, основанная в 2019 году. Победа Борича, а также ожидаемое лидерство Петро в Колумбии и Лулы в Бразилии могут подтолкнуть страны региона к созданию нового международного блока на основе группы Пуэблы.

Логично ожидать от Борича и усилий по возрождению и укреплению СЕЛАК – самой масштабной организации региона, в которой состоят 32 государства и представлены все политические силы. Мегаблок, призванный бросить вызов гегемонии США в Организации Американских Государств, долгое время находился в стагнации. Проамериканские консервативные силы в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Боливии и Уругвае, пришедшие к власти в 2015-2020 годах, посчитали СЕЛАК «коммунистическим» проектом и свернули к минимуму свое участие, сказалось и нежелание государств проводить согласованную внешнюю и экономическую политику под знаменем единой структуры. Однако нынешний председатель СЕЛАК, президент Лопес Обрадор строит грандиозные планы по его возрождению, в чем его поддерживает и лидер Аргентины Альберто Фернандес. С возвращением в проект Чили, а затем, вероятно, Бразилии и Колумбии, СЕЛАК действительно обретет второе дыхание.

Для главных мировых игроков на латиноамериканской арене – США, Китая и ЕС – победа социалиста Габриэля Борича стала наилучшим вариантом. Несмотря на раннюю критику США за империализм и вмешательство во внутренние дела соседних стран, Вашингтон останется для новой администрации в Сантьяго ключевым партнером — во многом благодаря близости взглядов команды Борича и демократического истеблишмента в Белом доме. Администрация Байдена с радостью поспешила похвалить чилийский народ за честные выборы и уже «протянула руку сотрудничества».

