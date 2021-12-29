Второй тур президентских выборов в Чили состоялся 19 декабря. Его итоги определили вектор развития не только страны, но и всего региона. Победа социалиста Габриэля Борича стала новым подтверждением регионального тренда на «левый поворот» — то есть возвращения к власти в странах Латинской Америки левых сил разного толка.

О том, какой будет внешняя политика страны при новом президенте и почему региональные «изгои» слишком рано обрадовались его триумфу — читайте в новой статье редакции Telegram-канала «Байки из фавел».

Личные убеждения Борича

Новоизбранный президент Чили — яркий представитель «новых левых». Его программные установки идентичны идеологии современных евросоциалистов: построение экономически равного общества, борьба с изменением климата, забота о малочисленных народах и мигрантах, поддержка женщин и меньшинств (как этнических, так и сексуальных) вплоть до «позитивной дискриминации».

Предвыборную повестку бывший лидер студенческих протестов ориентировал на свою целевую аудиторию — городскую молодежь, недовольную экономическим положением и традиционными (в их понимании — устаревшими) социальными порядками. Получив возможность выбирать между ультраконсерватором и символом ушедшей эпохи Хосе Антонио Кастом и прогрессивным мечтателем Габриэлем Боричем, юные чилийцы ожидаемо избрали второго.

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В ходе предвыборной гонки социалист дальновидно сделал ставку на внутреннюю политику, которая гораздо сильнее интересует большинство избирателей. Внешнюю политику Чили Борич почти не комментировал, а в его президентской программе и вовсе не нашлось места для плана действий страны на международной арене.

Вероятно, у команды Борича до сих пор нет конкретной внешнеполитической стратегии. Сейчас можно лишь предположить, что внешняя политика Чили будет отражением внутриполитических изменений и личных убеждений президента.

Кадровые перестановки

Габриэль Борич неоднократно отмечал, что в юности зачитывался трудами Карла Маркса и Владимира Ленина. Разумеется, новоизбранный президент Чили не может не знать строчек знаменитого «Интернационала», о разрушении «мира насилия» и построении нового мира, где «кто был ничем, тот станет всем».

Очевидно, внешняя политика новых властей начнется с кадровой перетряски Министерства иностранных дел. Габриэль Борич сам намекнул на желание поменять устоявшиеся порядки в ведомстве в одном из немногих интервью о внешней политике для радио Bio Bio.

«Было бы неплохо провести оценку деятельности политических послов (это послы, которые получили назначения за рубеж за финансирование избирательных кампаний или из оппозиции для сотрудничества с их партиями. – Прим. «Байки из фавел»), чтобы избежать непотизма и подарков. Места в посольствах не могут быть утешительным призом — послы должны заниматься внешней политикой», — заявил Борич в преддверии первого тура выборов.

ELECCIONES 2021| Gabriel Boric y política exterior: "Las embajadas no pueden ser un premio de consuelo" https://t.co/vitRTN7NZZ pic.twitter.com/7Bb6NVe5Pp — El Mostrador (@elmostrador) October 14, 2021

Подобными высказываниями молодой политик одновременно показал, что будет менять порядки работы МИД, и намекнул оппозиции, что их представители не получат теплых мест в рамках коалиционных соглашений и распределения «портфелей».

Федеральное агентство новостей /

Руководить процессом перестройки внешнеполитического ведомства вероятно будет советник по внешнеполитическим вопросам предвыборного штаба Хуан Игнасио Латорре. Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, сенатор от партии «Демократическая революция» (RD) полностью взял на себя взаимодействие со СМИ по международной повестке, а также организовал встречи Борича с европейскими послами накануне выборов. Сам Латорре на вопросы о дальнейшей карьере ответил, что собирается поддерживать новое правительство в Сенате, — однако большинство аналитиков в Чили уверены в его назначении на должность главы дипломатического ведомства.

«Наша цель — многосторонняя политика, основанная на правах человека и укреплении демократии», — буднично заявил Латорре о новой внешней политике страны.

Экология — наше все

«Зеленая повестка» занимала особое место в предвыборной стратегии Борича и неминуемо отразится на том, как будут действовать дипломаты Чили. Молодой политик строит самые амбициозные планы — достичь «углеродной нейтральности», создать в Чили полностью экологически-чистую энергетику, повысить в восемь раз налоги на выбросы углекислого газа и так далее. По словам Хуана Игнасио Латорре, климатическая повестка станет ключевым направлением во внешней политике нового правительства.

«Мы должны восстановить и укрепить многостороннюю дипломатию для решения глобальных проблем. Мы хотим быть передовым правительством. Нам предстоит решить проблему международного престижа Чили из-за позорного наследия правительства Пиньеры», — заявил он.

Senador Latorre: “Hay un desafío de trabajar el prestigio internacional de Chile por los hitos vergonzosos del gobierno de Piñera”.https://t.co/JzDALLJliX — Radio USACH 94.5 FM (@radiousach) December 21, 2021

В октябре 2021 года Габриэль Борич вызвал недовольство чилийских дипломатов, заявив, что хочет пересмотреть существующую базу международных соглашений страны. Два месяца спустя Латорре раскрыл его карты и уточнил, что в первую же очередь новое правительство подпишет и ратифицирует Эскассукское соглашение — объединяющий страны Латинской Америки договор об обязанностях государства защищать окружающую среду и правах последующих поколений на здоровую природу.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее соглашение ратифицировано 12 странами, хотя изначально планировалось участие всех 33 государств Латинской Америки. Во время правления экс-президента Чили Мишель Бачелет в разработке документа активно принимали чилийские эксперты, однако при Себастьяне Пиньере участие страны в проекте было свернуто.

«Одной из первых мер будет прыжок на «уходящий поезд» Эскасу. Это очень мощное соглашение об экологической справедливости на латиноамериканском уровне, в разработке которого активно участвовала Чили, но отступило при Пиньере», — подтвердил Латорре.

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Boric propuso un giro en la política exterior con miras a la integración regionalhttps://t.co/kBqPjYIVDs — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 20, 2021

Габриэль Борич рассчитывает за счет активного внедрения и пропаганды экологической политики на международной арене не только «вернуть Чили международный престиж», но и стать своим в «элитном клубе» глобальных защитников природы. Новый президент Чили прекрасно понимает, что построить доверительные отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, а вместе с тем и привлечь щедрые иностранные инвестиции в наше время можно только следуя глобальной зеленой повестке.

«Выборочная» региональная интеграция

Череда выборов в 2020-2021 годах в Латинской Америке вновь заставила аналитиков говорить о «возвращении левых сил». В ноябре 2020 года к власти в Боливии сенсационно вернулось «Движения к социализму» (MAS) с президентом Луисом Арсе, на выборах в Перу, которые проходили по тому же сценарию, что и в Чили (ультралевый кандидат против радикального консерватора) в апреле 2021 года победил Педро Кастильо, а в Гондурасе новым президентом стала социал-демократка Сиомара Кастро, жена свергнутого в 2009 году Мануэля Селайи.

Федеральное агентство новостей /

Подобные перемены в регионе всегда напоминают о проектах латиноамериканской интеграции, ведь именно во время предыдущего «левого цикла» (2003-2015 годы) на политической карте региона появились такие блоки как УНАСУР, АЛБА, СЕЛАК, значительно расширился МЕРКОСУР. Габриэль Борич и сам себя называет «регионалистом», однако в вопросах интеграции с соседями новый президент будет предельно осторожен.

"Maduro, Diaz Canel y D. Ortega pueden perder las esperanzas: Gabriel Boric no es uno de los suyos, y tampoco lo será. El presidente electo de Chile no piensa en sumarse al "eje bolivariano" diz o encarregado de relações internacionais de Bórica (1/2)https://t.co/ihjkYwcOAh — Rui Costa Pimenta (@Ruicpimenta29) December 21, 2021

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одним из первых поздравил Борича с победой на выборах, будто надеясь на возрождение сотрудничества, из-за чего попал в неловкую ситуацию. Молодой политик, хоть и состоит в коалиции с коммунистами, вовсе не разделяет их внешнеполитические убеждения, а именно симпатии режимам в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

«Я убежден, что так же, как мы осуждаем нарушения прав человека в Чили во время диктатуры Пиночета, замаскированные перевороты в Бразилии, Гондурасе и Парагвае, интервенционизм США, с той же решимостью нам, сторонникам левой идеологии, нужно осудить постоянное ограничение свобод на Кубе, репрессии со стороны правительства Ортеги в Никарагуа, диктатуру в Китае и ослабление базовых демократических принципов в Венесуэле», — заявлял Борич еще в 2018 году.

Boric convoca a esquerda a condenar a situação na Venezuela, Cuba e Nicaraguá.https://t.co/wZegYrieGR — Nando Gross (@NandoGross) December 20, 2021

Безусловно, новому чилийскому лидеру придется поумерить пыл и смягчить риторику, однако не стоит ждать, что он отправится выстраивать особо теплые отношения с такими странами, как Перу, Боливия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, где правят «классические» левые силы. Гораздо более вероятно развитие сотрудничества «умеренными левыми», как в Аргентине, и социал-демократическими правительствами.

«Сейчас мы находимся в контакте с властями Аргентины, это братская страна и мы заинтересованы в развитии очень хороших отношений. Мы с нетерпением ждем всех политических изменений, которые произойдут в Латинской Америке. В следующем году мы ожидаем, что Лула да Силва в Бразилии победит крайне правых, в Колумбии президентом станет Густаво Петро. После этого возможно объединение нескольких прогрессивных правительств», — заявлял Хуан Игнасио Латорре.

Федеральное агентство новостей /

Колумнист Sputnik Mundo Марко Теругги отмечает, что одной из возможных площадок сотрудничества новых «прогрессивных» левых правительств, в том числе Чили, может стать «Группа Пуэблы» — неформальная организация умеренных левых политиков, основанная в 2019 году. Победа Борича, а также ожидаемое лидерство Петро в Колумбии и Лулы в Бразилии могут подтолкнуть страны региона к созданию нового международного блока на основе группы Пуэблы.

¿Hacia dónde irá la política exterior del nuevo Gobierno de Chile? https://t.co/S5qvnnymkT pic.twitter.com/CSU7SL7cKq — MiliMasteR (@MiliMasteR666) December 22, 2021

Логично ожидать от Борича и усилий по возрождению и укреплению СЕЛАК – самой масштабной организации региона, в которой состоят 32 государства и представлены все политические силы. Мегаблок, призванный бросить вызов гегемонии США в Организации Американских Государств, долгое время находился в стагнации. Проамериканские консервативные силы в Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Боливии и Уругвае, пришедшие к власти в 2015-2020 годах, посчитали СЕЛАК «коммунистическим» проектом и свернули к минимуму свое участие, сказалось и нежелание государств проводить согласованную внешнюю и экономическую политику под знаменем единой структуры. Однако нынешний председатель СЕЛАК, президент Лопес Обрадор строит грандиозные планы по его возрождению, в чем его поддерживает и лидер Аргентины Альберто Фернандес. С возвращением в проект Чили, а затем, вероятно, Бразилии и Колумбии, СЕЛАК действительно обретет второе дыхание.

twitter.com / Пресс-служба исполнительного комитета CELAC

Многовекторность или маневры

Для главных мировых игроков на латиноамериканской арене – США, Китая и ЕС – победа социалиста Габриэля Борича стала наилучшим вариантом. Несмотря на раннюю критику США за империализм и вмешательство во внутренние дела соседних стран, Вашингтон останется для новой администрации в Сантьяго ключевым партнером — во многом благодаря близости взглядов команды Борича и демократического истеблишмента в Белом доме. Администрация Байдена с радостью поспешила похвалить чилийский народ за честные выборы и уже «протянула руку сотрудничества».

Once again, the people of Chile set an example of free and fair democratic elections. Congratulations to them and Chile’s President-elect Gabriel Boric. We look forward to continuing to work with Chile to advance our shared goals of democracy, prosperity, and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 20, 2021

Критику коммунистической партии Китая молодому главе чилийского государства тоже придется ограничить стенами условной «кухни» — личные убеждения всегда уходят на второй план, когда главный торговый партнер твоей страны грозит наказать торговыми санкциями и сорвать грандиозные внутриполитические проекты. Бразильский коллега Жаир Болсонару не даст соврать: когда дело доходит до многомиллиардных контрактов, даже самый рьяный борец за права человека едет договариваться в Пекин.

«Несомненно, Китай и США являются двумя сверхдержавами, самыми важными торговыми партнерами Чили. Мы продвигаем идею политической автономии, мы стремимся к очень хорошим отношениям с этими странами, всегда преследуя высшие интересы Чили», — вновь отвечает за начальника Хуан Латорре.

Федеральное агентство новостей /

Однако чаще всего и больше всего Латорре как истинный евросоциалист говорил о развитии отношений с Европейским Союзом. Будущий глава МИД открыто заявляет, что новое правительство будет активно перенимать «прогрессивный европейский опыт» социал-демократов, зеленых и либеральных партий — с новым главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок он точно найдет общий язык.

«В Европе понимают, что правительство Габриэля Борича стремится закрепить в Чили то, что было достигнуто в Европе», — подчеркивает Латорре.

И в этом он действительно прав: в Европе Борича слышат и хвалят. Чилийское бюро Фонда Генриха Бёлля, ассоциированного с немецкой партией «Зеленые», в ходе предвыборной кампании активно поддерживало Борича и рисовало из его оппонента Каста экстремиста и радикала, который угрожает демократии и правам человека. А после победы первого – с трудом сдерживало эмоции в поздравлениях.

????A pocos días de las elecciones presidenciales en Chile, a realizarse este próximo domingo 19 de diciembre, les compartimos una entrevista a @CullmannGitte directora de @SurHbs por Caroline Kassin de @boell_stiftunghttps://t.co/nEL0FEThQW — HBS Cono Sur (@SurHbs) December 17, 2021

Без сомнений, европейские НКО не оставят новое правительство Чили без внимания и помощи, выделяя щедрые гранты на проведение «правильной» политики по защите природы и прав меньшинств, созданию социальной инклюзивности и зеленой энергетики.

Будущее за «прогрессистами»?

Электорат в большинстве стран Латинской Америки «левеет» рекордными темпами. Запрос на социальную справедливость, равенство всех слоев и групп общества и разумное потребление многократно увеличился за последние годы из-за пандемии COVID-19. В ближайшем будущем он будет только расти. Эти тенденции привели к власти в Чили Габриэля Борича, поддерживают рейтинги Альберто Фернандеса в Аргентине, дают шансы Густаво Петро в Колумбии и Луле да Силве в Бразилии.

Такие «современные» или «обновленные» левые политики станут новыми лидерами на арене региона. И в большинстве случаев их внешняя политика будет строиться на принципах многостороннего баланса, интеграции с такими же умеренными «прогрессивными» режимами, поддержки и продвижения глобальных инициатив по борьбе с изменением климата, за права угнетенных и обездоленных.

Boric rechazó la gira con Piñera y dijo que “Prosur es una agenda propia del actual presidente” https://t.co/zHEV5zAv9h — Informe Político (@infpolitico) December 28, 2021

Что касается лично Габриэля Борича, для него внешняя политика не была и не будет приоритетным направлением — едва победив на выборах, он уже отказывается от визитов в другие страны. Однако со своей первой командировкой новый президент уже определился — в Буэнос-Айресе его ждет Альберто Фернандес, который может преподать урок своему юному коллеге, — у него тактично получается не спешить в поддержке правительств Венесуэлы и Кубы, но при этом активно ратовать за сотрудничество в рамках СЕЛАК; а также как рекламировать «экологическую дипломатию» в обмен на помощь Евросоюза в диалоге с МВФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.