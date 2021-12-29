Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 19:33
19:30
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки отправления поезда в Ленобласти
19:29
Общество
В Абакане назвали победителя смотра-конкурса «Новогодний АртДекор»
19:27
Общество
Публицист Альгис Микульскис рассказал об окончательной ликвидации «Мемориала»
19:24
Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии проведут совместное патрулирование границ Союзного государства
19:24
Армия
Генерал Шпак объяснил создание в России новых десантно-штурмовых полков активностью НАТО
19:24
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с тремя иномарками на юго-востоке Москвы
19:16
Общество
Изучение случаев «Омикрона» в Лондоне помогло выявить влияние штамма на мышление
19:15
Политика
Билл Клинтон стал автором онлайн-курса о лидерских качествах
19:15
Весь мир
Российские военнослужащие привезли подарки детям в сирийской Хасаке
19:13
Экономика
Выплата в 19 тысяч рублей станет доступна некоторым пенсионерам с 2022 года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимир Путин оценил возможности России по наращиванию поставок газа

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 18:13
Экономика
Владимир Путин оценил возможности России по наращиванию поставок газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. Россия обладает возможностями наращивать поставки голубого топлива. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он сообщил, что 29 декабря должно завершиться заполнение сырьем второй нитки «Северного потока — 2».

«Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа», — заявил глава государства на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

В начале текущего месяца Владимир Путин подтвердил готовность России нарастить поставки газа в Грецию. Он обратил внимание, что российская сторона продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Владимир Путин оценил возможности России по наращиванию поставок газа
путин газ поставки газа
Комментировать