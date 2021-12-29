Владимир Путин оценил возможности России по наращиванию поставок газа

Москва, 29 декабря. Россия обладает возможностями наращивать поставки голубого топлива. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он сообщил, что 29 декабря должно завершиться заполнение сырьем второй нитки «Северного потока — 2».

«Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа», — заявил глава государства на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

В начале текущего месяца Владимир Путин подтвердил готовность России нарастить поставки газа в Грецию. Он обратил внимание, что российская сторона продолжает выполнять взятые на себя обязательства.