Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»

ФАН представляет очередную авторскую колонку социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Ученый откликнулся на резонансное дело «Мемориала»1 — организации, выполняющей в России функции иностранного агента.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация, выполняющая функции иностранного агента). Ранее во вторник Верховный суд по требованию Генпрокуратуры принял решение о ликвидации международного «Мемориала» (организация, выполняющая функции иностранного агента) — историко-просветительского общества, существующего с 1987 года и занимающегося изучением репрессий времен СССР.

В своей колонке Максим Шугалей оценивает принятые решения с точки зрения защиты нашей исторической памяти. Напоминаем, мнение колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Полностью поддерживаю судебные решения о ликвидации «Мемориала». Считаю, что создан важный прецедент, который поможет положить конец поливанию грязью нашей страны, нашей великой истории. По моему мнению, долгие годы «Мемориал» разными способами пытался легитимизировать экстремистов и террористов, и я рад, что этому, наконец, будет положен конец.

Напомню, сегодня в Мосгорсуде обвинитель прямо заявил, что «Мемориал» существует на деньги из иностранных источников, но не указывает это в своих отчетах, что является прямым нарушением законодательства об иноагентах. Кроме того, как рассказал прокурор, «Мемориал» не только сам участвовал в протестных движениях, но также поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны.

Что касается международного «Мемориала», решение о ликвидации которого принял Верховный суд, то там в ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что это называющее себя «историко-просветительским» общество спекулирует на теме репрессий, а также занимается реабилитацией нацистских преступников.

Так что, на мой взгляд, принятые вчера и сегодня решения о ликвидации «Мемориала» вполне закономерны и даже, можно сказать, давно ожидаемы. Нарушая российские законы, представители этой организации давно к этому шли. Понимаю, что это пока не окончательное решение, наверняка будут попытки обжалования. К тому же, как я узнал, этим делом очень обеспокоены наши «партнеры» на Западе, в том числе в США. Вот уже глава Госдепа Энтони Блинкен пишет у себя в Twitter:

We condemn today's decision to forcibly close International Memorial, one of Russia's most respected human rights organizations. Russian authorities should end their repression of human rights defenders and other independent voices.