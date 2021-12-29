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Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»
Общество
Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»
memohrc.org  /  Правозащитный Центр «Мемориал»

ФАН представляет очередную авторскую колонку социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Ученый откликнулся на резонансное дело «Мемориала»1 — организации, выполняющей в России функции иностранного агента.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация, выполняющая функции иностранного агента). Ранее во вторник Верховный суд по требованию Генпрокуратуры принял решение о ликвидации международного «Мемориала» (организация, выполняющая функции иностранного агента) — историко-просветительского общества, существующего с 1987 года и занимающегося изучением репрессий времен СССР.

В своей колонке Максим Шугалей оценивает принятые решения с точки зрения защиты нашей исторической памяти. Напоминаем, мнение колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»
Федеральное агентство новостей /

Ликвидация «Мемориала» — все идет по плану. Колонка Максима Шугалея

Полностью поддерживаю судебные решения о ликвидации «Мемориала». Считаю, что создан важный прецедент, который поможет положить конец поливанию грязью нашей страны, нашей великой истории. По моему мнению, долгие годы «Мемориал» разными способами пытался легитимизировать экстремистов и террористов, и я рад, что этому, наконец, будет положен конец.

Напомню, сегодня в Мосгорсуде обвинитель прямо заявил, что «Мемориал» существует на деньги из иностранных источников, но не указывает это в своих отчетах, что является прямым нарушением законодательства об иноагентах. Кроме того, как рассказал прокурор, «Мемориал» не только сам участвовал в протестных движениях, но также поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны.

Что касается международного «Мемориала», решение о ликвидации которого принял Верховный суд, то там в ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что это называющее себя «историко-просветительским» общество спекулирует на теме репрессий, а также занимается реабилитацией нацистских преступников.

Так что, на мой взгляд, принятые вчера и сегодня решения о ликвидации «Мемориала» вполне закономерны и даже, можно сказать, давно ожидаемы. Нарушая российские законы, представители этой организации давно к этому шли. Понимаю, что это пока не окончательное решение, наверняка будут попытки обжалования. К тому же, как я узнал, этим делом очень обеспокоены наши «партнеры» на Западе, в том числе в США. Вот уже глава Госдепа Энтони Блинкен пишет у себя в Twitter:

«Иски российских властей о закрытии «Мемориала» являются последней атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и прекратить злоупотреблять своим законом об иноагентах…»

И так далее, и тому подобное.

На это хочу сказать: на подобные «выкрики» нам не стоит не только поддаваться, но даже реагировать. Наши дела касаются только нас и никого более. Так что, полагаю, все идет плану.

Хочу обратить внимание еще вот на что. Насколько я следил за деятельностью «Мемориала», с моей точки зрения, основная задача этой организации была — очернение нашего советского прошлого, чтобы у людей создавалось впечатление, что ничего, кроме репрессий, в СССР не было. Мне это не просто не близко, все во мне протестует против такого подхода. Я сам советский человек, я рожден в СССР и считаю, что мы должны с уважением относиться к нашему великому прошлому. Наша Россия — преемник великой страны, которая носила название Советский Союз. Нам самим надо всегда об этом помнить и никому не давать забывать.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Общество / Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»
ссср мемориал оправдание нацизма максим шугалей
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