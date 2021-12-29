Максим Шугалей о ликвидации «Мемориала»: «Нельзя допускать очернения советского прошлого»

ФАН представляет очередную авторскую колонку социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Ученый откликнулся на резонансное дело «Мемориала»1 — организации, выполняющей в России функции иностранного агента.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация, выполняющая функции иностранного агента). Ранее во вторник Верховный суд по требованию Генпрокуратуры принял решение о ликвидации международного «Мемориала» (организация, выполняющая функции иностранного агента) — историко-просветительского общества, существующего с 1987 года и занимающегося изучением репрессий времен СССР.

В своей колонке Максим Шугалей оценивает принятые решения с точки зрения защиты нашей исторической памяти. Напоминаем, мнение колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Ликвидация «Мемориала» — все идет по плану. Колонка Максима Шугалея

Полностью поддерживаю судебные решения о ликвидации «Мемориала». Считаю, что создан важный прецедент, который поможет положить конец поливанию грязью нашей страны, нашей великой истории. По моему мнению, долгие годы «Мемориал» разными способами пытался легитимизировать экстремистов и террористов, и я рад, что этому, наконец, будет положен конец.

Напомню, сегодня в Мосгорсуде обвинитель прямо заявил, что «Мемориал» существует на деньги из иностранных источников, но не указывает это в своих отчетах, что является прямым нарушением законодательства об иноагентах. Кроме того, как рассказал прокурор, «Мемориал» не только сам участвовал в протестных движениях, но также поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны.

Что касается международного «Мемориала», решение о ликвидации которого принял Верховный суд, то там в ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что это называющее себя «историко-просветительским» общество спекулирует на теме репрессий, а также занимается реабилитацией нацистских преступников.

Так что, на мой взгляд, принятые вчера и сегодня решения о ликвидации «Мемориала» вполне закономерны и даже, можно сказать, давно ожидаемы. Нарушая российские законы, представители этой организации давно к этому шли. Понимаю, что это пока не окончательное решение, наверняка будут попытки обжалования. К тому же, как я узнал, этим делом очень обеспокоены наши «партнеры» на Западе, в том числе в США. Вот уже глава Госдепа Энтони Блинкен пишет у себя в Twitter:

«Иски российских властей о закрытии «Мемориала» являются последней атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и прекратить злоупотреблять своим законом об иноагентах…»

We condemn today's decision to forcibly close International Memorial, one of Russia's most respected human rights organizations. Russian authorities should end their repression of human rights defenders and other independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2021

И так далее, и тому подобное.

На это хочу сказать: на подобные «выкрики» нам не стоит не только поддаваться, но даже реагировать. Наши дела касаются только нас и никого более. Так что, полагаю, все идет плану.

Хочу обратить внимание еще вот на что. Насколько я следил за деятельностью «Мемориала», с моей точки зрения, основная задача этой организации была — очернение нашего советского прошлого, чтобы у людей создавалось впечатление, что ничего, кроме репрессий, в СССР не было. Мне это не просто не близко, все во мне протестует против такого подхода. Я сам советский человек, я рожден в СССР и считаю, что мы должны с уважением относиться к нашему великому прошлому. Наша Россия — преемник великой страны, которая носила название Советский Союз. Нам самим надо всегда об этом помнить и никому не давать забывать.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.