Многотысячные караваны мигрантов в Мексике, убийство президента Гаити, извержение вулкана Ла Суфриер в Сент-Винсент и Гренадины, первая женщина президента в Гондурасе, секс-скандал в Панаме и бойкот выборов в Никарагуа. Уходящий 2021 год запомнился множеством событий, которые навсегда изменили облик Центральной Америки и Карибского бассейна.

Подробнее о самых значимых итогах года в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Гаити

2021 год в Гаити начался неспокойно: в конце января тысячи граждан страны вышли на протесты с требованием отставки президента Жовенеля Моиза. Акции охватили несколько районов столицы Порт-о-Пренса.

Главная претензия гаитян: неспособность властей справиться с высоким уровнем преступности — в Гаити резко участились случаи похищения студентов и преподавателей бандами, которых считают связанными с правящей верхушкой.

Кроме того, население очень недовольно президентом, которого считают ставленником американцев. Глава государства к тому времени уже более года правил Гаити единоличными декретами без парламента. Оппозиция настаивала на том, что Моиз должен уйти в отставку 7 февраля, через пять лет после того как ушел экс-президент Мишель Мартелли — однако глава государства был категорически против таких предложений.

Students in #Haiti, as young as 8 years old are forced to take the streets and protest at the US Embassy, to demand that the US-imposed regime and bourgeoisie stop terrorizing them and kidnapping their teachers and fellow students. pic.twitter.com/RmKVU72oKx — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 25, 2021

Федеральное агентство новостей /

Президент Моиз пытался обуздать протесты и переписать Конституцию Гаити на манер американской, чтобы убрать премьер-министра и верхнюю палату парламента, и добавить разрешить иностранцам (в первую очередь гражданам США гаитянского происхождения) участвовать в управлении страной.

Федеральное агентство новостей /

В феврале Моиз заявил о предотвращении государственного переворота и аресте более 20 человек. Тем временем оппозиция, сосредоточившаяся вокруг остатков судебной власти в стране, назначила собственного «временного президента», которым стал 72-летний член Верховного суда Жозеф Месен.

Протесты в Гаити продолжались без начала и конца. Оппозиция критиковала президента, который принимал решения в режиме «прямого управления» и стремился разгромить любые остатки политических сдержек и противовесов.

Политическая карьера Жовенеля Моиза окончилась внезапно: в ночь на 7 июля группа вооруженных людей ворвалась в президентский дворец в Порт-о-Пренсе и убила президента Гаити; его жена Мартин Моиз получила ранения. Похороны главы страны переросли в ожесточенные беспорядки и столкновения с полицией. СМИ объявили, что за убийством стоят колумбийские наемники, в следующие дни удалось задержать 18 человек. По ряду версий, операция по ликвидации Моиза планировалась долгое время его политическими противниками из Гаити; среди организаторов значились также граждане США. Америка открестилась от какой-либо связи с убийцами.

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Более месяца в Гаити кипели политические страсти после гибели Моиза. А 14 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Происшествие унесло жизни более тысячи человек, тысячи зданий оказались разрушены.

Буквально через несколько дней – 18 ноября на страну обрушился ураган «Грейс». Осадки привели к наводнениям, в районах, которые до этого уже пострадали от землетрясения. Вся эта ситуация только усугубило гуманитарной кризис в стране. Сильные осадки мешали спасателям искать пострадавших от сейсмической активности и восстанавливать инфраструктуру. Только из-за урагана погибло минимум четыре человека.

Федеральное агентство новостей /

В середине сентября прокуратура Гаити потребовала провести расследование в отношении премьер-министра и временного главы Ариэля Анри по обвинению в причастности к убийству экс-президента.

В это же время основные политические силы страны достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума. Они должны разработать проект Конституции в 2022 году.

Федеральное агентство новостей

Гондурас

В начале 2021 года Гондурас вновь стал одним из крупнейших источников миграционных караванов, состоящих из людей, которые пытались покинуть страну и найти новую жизнь в США. 18 января подразделения гватемальской армии и полиции вступили в схватку с караваном из шести тысяч человек, которые намеревались добраться до Соединенных Штатов. В ходе столкновений силовики применили дубинки и слезоточивый газ, пострадали десятки гондурасцев. Половине мигрантов пришлось вернуться, часть прорвалась и продолжила путь к границе США.

Федеральное агентство новостей /

Тем временем в Гондурасе продолжалась политическая жизнь со своими особенностями. 14 марта в стране прошли внутрипартийные выборы. Праймериз состоялись на фоне громкого скандала — в США на судебных слушаниях заявили о связи президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса с местной наркомафией.

Федеральное агентство новостей /

В конце марта суд в США признал брата президента Гондураса, конгрессмена Хуана Антонио Эрнандеса по прозвищу «Тони», причастным к наркоторговле. Его приговорили к пожизненному заключению. В Гондурасе это решение было воспринято со скепсисом: родственники и президент Эрнандес назвали приговор «несправедливым» и заявили, что обвинение в суде «не представило достаточных доказательств».

Федеральное агентство новостей /

Судьба страны резко изменила ход в конце года: 28 ноября в Гондурасе прошли выборы президента, а также депутатов Конгресса, Центральноамериканского парламента и муниципальных мэров. Победу одержала кандидат от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) 61-летняя Сиомара Кастро, жена экс-президента Мануэля Селайи. Она стала первой женщиной-президентом центральноамериканской страны и заявила, что собирается построить социал-демократическое государство, где поддерживаются реформы в здравоохранении, образовании и «обеспечены права ЛГБТ-сообщества».

Global Look Press / Delmer Membreno / dpa

Панама

2021 год в Панаме начался с крупного скандала: СМИ выяснили, что в последние четыре года сотни воспитанников государственных детских приютов регулярно подвергались сексуальному и психическому насилию. Среди пострадавших были даже дети с ограниченными способностями. Эта ситуация спровоцировала массовые протесты.

В марте Панама стала «фигурантом» дела о злополучном танкере Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал. Судно шло под флагом центральноамериканской страны, и поэтому властям пришлось начать расследование, чтобы выяснить причины блокировки одной из важнейших транспортных артерий мира.

Федеральное агентство новостей

В сентябре президент Панамы Лаурентино Кортисо предупредил о надвигающемся гуманитарном кризисе в стране из-за наплыва мигрантов и призвал ООН прийти на помощь. В своем обращении Кортисо рассказал, что с начала года границу страны пересекли порядка 80 тыс. мигрантов и поток продолжает расти. Большая часть этих мигрантов — уроженцы Гаити, которые когда-то смогли найти новый дом в Южной Америке, однако с приходом пандемии COVID-19 вынуждены были бежать в поисках новых мест для жизни.

В октябре власти Панамы сами направили письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ): они просили не публиковать доклад об офшорном бизнесе, получивший название «Досье Пандоры», опасаясь нового удара по имиджу страны и крупных материальных потерь. В письме подчеркивается, что любая публикация, продвигающая «ложное» восприятие Панамы в качестве «налогового рая», будет иметь катастрофические последствия для страны и ее населения.

Журналисты ICJI в итоге опубликовали расследование, в котором раскрыли офшорные сделки на сумму более 100 миллиардов, а также назвали имена 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников, которые причастны к незаконному отмыванию средств.

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Сальвадор

Год в Сальвадоре также начался неспокойно: в ходе подготовки к парламентским выборам в стране активно использовалось оружие. 1 февраля неизвестные вооруженные люди расстреляли кортеж с членами оппозиционной партии Сальвадора «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN), в результате погибло двое человек, еще трое пострадали. В течение нескольких дней были убиты еще несколько оппозиционеров — однако власти это совершенно не смутило.

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28 февраля в стране прошли парламентские выборы, главной интригой на которых стало то, сколько мест займут сторонники президента Найба Букеле, и удастся ли ему продвигать свои инициативы. В итоге его консервативная партия «Новые идеи» с большим отрывом одержала победу на выборах в Законодательное собрание, заняв 57 из 84 мест.

В результате этих выборов Букеле получил возможность продвигать любые свои законодательные инициативы, что придало ему фактически диктаторские полномочия. При этом рейтинг молодого президента, который возглавил страну в тяжелейших условиях, стабильно остается крайне высок.

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Пользуясь новой опорой в виде лояльного парламента, президент Букеле принялся вносить изменения в политику Сальвадора. В апреле президент отказался проводить встречу с дипломатом высшего ранга из США Рикардо Суньигой, поскольку администрация Джо Байдена раскритиковала его правительство, назвав президента Сальвадора «эгоистичным диктатором».

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В течение всего года возможности Букеле продолжали расти: 5 сентября Верховный избирательный суд Сальвадора разрешил президенту переизбираться на второй срок (до этого, согласно Конституции, глава государства мог делать это только через десять лет). Это стало важной вехой в жизни страны и навлекло немало критики на Букеле. На него ополчилась сальвадорская оппозиция и США, в очередной раз упрекнув в «диктатуре».

7 сентября Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин в качестве официального платежного средства. Это решение Букеле также вызвало немало недовольства, не только в Сальвадоре, но и по всему миру: так, Всемирный банк категорически отказался помогать правительству страны в помощи с введением криптовалюты в качестве официального платежного средства.

Признание биткоина также поставило под угрозу достижение соглашения с Международным валютным фондом, от которого Сальвадор хотел получить кредит на миллиард долларов. Многие сальвадорцы остались недовольны решением и устроили многотысячные митинги.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman / Федеральное агентство новостей

В ноябре Найиб Букеле с гордостью объявил, что Сальвадор построит новый город недалеко от границы с Гондурасом. Проект получил название Bitcoin City. По словам президента, город будет использовать исключительно возобновляемые геотермальные источники энергии, доступные на склоне вулкана Кончагуа, а его жители и коммерсанты будут освобождены от уплаты всех налогов, кроме НДС.

twitter.com / Пресс-служба президента Сальвадора

Сент-Винсент и Гренадины

Для одной из самых крошечных стран Карибского бассейна — Сент-Винсент и Гренадины год начался с извержения вулкана Ла Суфриер. Первую активность в чаше вулкана заметили еще 27 декабря 2020, но пик пришелся на апрель 2021 года. Начав извергать, гора покрыла всю страну пеплом, столб дыма при первом взрыве достиг высоты в шесть километров. Все это сопровождалось отключением электроснабжения и подачи воды. Власти Сент-Винсента в срочном порядке эвакуировали 16 тысяч человек из районов, которым угрожал вулкан.

twitter.com / @TedraKirby

Извержение вулкана, спавшего с 1979 года, продолжалось почти до конца апреля. Остров Сент-Винсент и власти страны столкнулись с многочисленными проблемами, которые выявили слабости малых островных государств в борьбе с пандемией и стихийными бедствиями.

Куба

Остров свободы в 2021 году отметился массовыми протестами против правительства, которые с самого начала управлялись из-за рубежа. 11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи недовольных. Они требовали, чтобы правительство Кубы немедленно решило проблемы с дефицитом продуктов и ростом цен в стране, а также активнее действовало в борьбе с пандемией COVID-19. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение и вывести на улицы военный контингент. В итоге десятки протестующих были задержаны.

Позже кубинское руководство заявило о том, что волна митингов была инспирирована извне и обвинило американские власти в спонсировании протестов. США ответили незамедлительно: помощник госсекретаря по связям с государствами Западного полушария Джули Чанг выступила с официальным заявлением, в котором поддержала требования манифестантов, а также осудила применение силы. В итоге через несколько дней протесты сошли на нет.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, в 2021 году Куба преуспела с созданием собственной вакцины от COVID-19. Начиная с января, власти отчитывались о тестировании лекарств, а уже в мае началась программа по иммунизации населения препаратом Soberana 02. Всего кубинские медики изготовили пять вакцин Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala и Mambisa. Одной из самых эффективных считается Abdala, для которой была продемонстрирована защита от вируса на уровне 92,28%.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Мексика

2021 год в Мексике стал «годом мигранта». В ночь с 16 на 17 января караван из нескольких тысяч беженцев прорвал оцепления на границе Гондураса и Гватемалы и направился в Мексику. Властям пришлось выставить дополнительные силы на блокпостах. Позднее администрация Джо Байдена предупредила, что мигранты не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов и получить там убежище, в результате многим пришлось осесть в Мексике.

Федеральное агентство новостей

В марте страну сотрясали массовые протесты феминисток. Основное противостояние развернулось в Мехико. Там несколько тысяч активисток устроили митинг, на котором призывали власти обратить внимание на большое количество фемицидов в стране. Полиция попыталась подавить протест, что привело к столкновениям и погромам, в результате которых пострадали 80 человек.

Федеральное агентство новостей /

В августе на страну обрушилась сила урагана «Грейс». Максимальная скорость ветра достигала 60 метров в секунду. Стихийное бедствие вызвало сильные наводнения и обильные дожди. Ураган нанес серьезный ущерб прибрежным районам страны, особенно в Халапе, столице Веракруса. Целые улицы и торговые центры ушли под воду. Позже президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что из-за стихии погибли девять человек.

pixabay.com / skeeze

8 сентября Верховный суд Мексики единогласно объявил неконституционной криминализацию абортов. Ранее закон предусматривал тюремное заключение для любой женщины, которая осмелится на прерывание беременности, так и для человека, который способствует этому.

Новый всплеск информационной активности вокруг мигрантов начался в октябре: лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити и стран Центральной Америки, который получил название «Караван-мать». По его словам, он должен был насчитывать порядка 70 тысяч человек, но в итоге собралось не более пяти тысяч. 25 октября они нескольким группами выдвинулась к границе США.

Федеральное агентство новостей /

После первых побед и прорыва через заслоны Национального института миграции Мексики план грандиозного марша мигрантов по Мексике стал буксовать: из-за дождей, недостатка денег, усталости и стертых ног мигранты постепенно стали оседать на территории страны. Многие из них предпочли выбрать временные визы, спешно выданные правительством Мексики под давлением из США. В результате последние 400 членов «Каравана-матери» в районе Мехико предпочли сесть на автобусы и не пытаться достичь границы США пешком.

Никарагуа

В дружественной России стране Центральной Америки 2021 год прошел под знаком подготовки к президентским выборам, на которых на новый срок собирался выдвинуться действующий президент Даниэль Ортега. Параллельно никарагуанские силовики развивали операцию «Опорная стена», благодаря которой Никарагуа удается существенно сократить объемы наркотрафика по сравнению с такими соседями, как Гватемала и Гондурас.

Федеральное агентство новостей /

Ситуация в стране постепенно накалялась в преддверии выборов. За год в Никарагуа были отстранены от процедуры голосования или арестованы 35 руководителей оппозиции, включая семь кандидатов в президенты. Кроме представителей либеральной оппозиции, финансируемой из США, были задержаны такие люди, как старый друг Ортеги генерал Уго Торрес, министр образования первого сандинистского правительства в 1980-х годах Дора Мария Тельес и другие.

Федеральное агентство новостей /

7 ноября в стране прошли выборы, на которых победил действующий президент Даниэль Ортега. Условия их проведения стали поводом для шквала критики в его адрес: сначала итоги голосования не признали в США, позже Генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию о нелегитимности выборов. Ее подержали Доминиканская Республика, Коста-Рика, Уругвай, Чили и Эквадор. Никарагуа в ответ вышла из состава ОАГ, а после разорвала дипломатические отношения с Тайванем, выбрав в партнеры официальный Пекин.

Федеральное агентство новостей

2021 год для стран Центральной Америки и Карибского бассейна прошел под эгидой миграции, протестов и стихийных бедствий. Эти проблемы так или иначе коснулись каждое из государств. В случае с Гаити убийство президента и землетрясение только усугубило политическую неразбериху и гуманитарный кризис с которым страна не может справится самостоятельно. Гондурас впервые избрал президентом женщину Сиомару Кастро, которая провозгласила социал-демократический курс, и в ближайшее время можно ожидать еще большего поворота налево. Новый президент Сальвадора намерен сделать из страны криптогосударство, несмотря на протесты международных финансовых институтов и тысяч жителей страны. Мексика борется со своим статусом страны-коридора для мигрантов, идущих в Америку, и пока безуспешно. Никарагуа разрывает все соглашения в ответ на бойкот выборов и сажает в тюрьму лидеров оппозиции, также обозначая свой курс на ближайшие годы.

Победа за Китаем

По мнению ведущего научного сотрудника Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрея Пятакова, если рассматривать Центральную и Латинскую Америки как территорию соперничества между США и Китаем, то можно констатировать — уходящий год остался за Китаем. Поднебесную выбрали в Никарагуа и возможно, со временем это сделает Гондурас.

«Одним из важных следствий победы Ортеги стал разрыв отношений с Тайванем и развитие тесных контактов с Китаем. До недавнего времени Никарагуа оставалась нетронутой землей для китайского капитала. Сиомару Кастро тоже считают прокитайским политиком и высокие шансы что она тоже разорвет отношения с Тайванем и Китай получит политическую фору для дальнейшего проникновения и укрепления своих позиций в Латинской Америке. Если рассматривать регион, как территорию соперничества между США и Китаем, то последний явно выиграл очень много и его позиции могут укрепиться», — считает эксперт.

Судьба Гаити также может разрешиться в будущем году отмечает Пятаков. В случае приходы Лулы да Силвы к власти в Бразилии он может ввести военный контингент в страну.