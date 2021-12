Многотысячные караваны мигрантов в Мексике, убийство президента Гаити, извержение вулкана Ла Суфриер в Сент-Винсент и Гренадины, первая женщина президента в Гондурасе, секс-скандал в Панаме и бойкот выборов в Никарагуа. Уходящий 2021 год запомнился множеством событий, которые навсегда изменили облик Центральной Америки и Карибского бассейна.

Подробнее о самых значимых итогах года в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

2021 год в Гаити начался неспокойно: в конце января тысячи граждан страны вышли на протесты с требованием отставки президента Жовенеля Моиза. Акции охватили несколько районов столицы Порт-о-Пренса.

Главная претензия гаитян: неспособность властей справиться с высоким уровнем преступности — в Гаити резко участились случаи похищения студентов и преподавателей бандами, которых считают связанными с правящей верхушкой.

Кроме того, население очень недовольно президентом, которого считают ставленником американцев. Глава государства к тому времени уже более года правил Гаити единоличными декретами без парламента. Оппозиция настаивала на том, что Моиз должен уйти в отставку 7 февраля, через пять лет после того как ушел экс-президент Мишель Мартелли — однако глава государства был категорически против таких предложений.

Students in #Haiti, as young as 8 years old are forced to take the streets and protest at the US Embassy, to demand that the US-imposed regime and bourgeoisie stop terrorizing them and kidnapping their teachers and fellow students. pic.twitter.com/RmKVU72oKx