Путин: Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению в декабре

Москва, 29 декабря. Российская Федерация в декабре установила исторический рекорд по уровню энергопотребления. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, энергетический комплекс в стране работает устойчиво, но не все предприятия способны похвастаться бесперебойностью. Местами в системе ЖКХ наблюдаются трудности, отметил глава государства.

Как сообщило Министерство энергетики, в Единой энергосистеме России ранее был установлен новый рекорд потребления мощности. Показатель достиг 159,48 ГВт, что выше на 2 ГВт, по сравнению с рекордом 2012 года (157,43 ГВт). Рост электропотребления достиг 5,5% относительно 2020-го и 2,7% — 2019 года.

«Интер РАО», единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, подписал контракты на рекордные поставки в КНР в 2022 году — до 4,4 млрд киловатт-час. Такие данные представила накануне пресс-служба компании.