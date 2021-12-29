Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники

Москва, 29 декабря. Транспорт и ЖКХ в новогодние праздники должны работать надежно и без каких-либо сбоев. Об этом в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ряде регионов России наблюдаются трудности в системе ЖКХ. Путин отметил необходимость в привлечении дополнительных сил и средств для решения сложившихся проблем. Он также потребовал, чтобы система ЖКХ работала зимой четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично и по приемлемым ценам.

В ходе своей пресс-конференции, прошедшей 23 декабря, президент прокомментировал вопрос о высоких ценах на уголь для отопления. По его словам, власти регионов должны подавать заявки на субсидии, а в случае подорожания угля — своевременно организовать закупки.