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Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники

Общество
Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 декабря. Транспорт и ЖКХ в новогодние праздники должны работать надежно и без каких-либо сбоев. Об этом в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ряде регионов России наблюдаются трудности в системе ЖКХ. Путин отметил необходимость в привлечении дополнительных сил и средств для решения сложившихся проблем. Он также потребовал, чтобы система ЖКХ работала зимой четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично и по приемлемым ценам.

В ходе своей пресс-конференции, прошедшей 23 декабря, президент прокомментировал вопрос о высоких ценах на уголь для отопления. По его словам, власти регионов должны подавать заявки на субсидии, а в случае подорожания угля — своевременно организовать закупки.

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Владимир Путин жкх транспорт
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