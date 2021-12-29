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Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста

Общество
Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста
Pr Scr youtube.com

Москва, 29 декабря. Дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник назвала слухи об убийстве автора — исполнителя песен Владимира Высоцкого фейковыми.

Ярмольник уверена, что подобные домыслы придумывают люди, которые не знали артиста и его друзей лично. По словам дизайнера, подобные заявления могут быть спекуляцией на смерти Высоцкого.

«Такая чушь всегда возникает вокруг жизни известных людей. Это люди, которые ни сном ни духом, которые никогда не общались, не видели ни друзей Владимира Семеновича, ни его самого, которые родились уже после его смерти. Я тоже могу сказать, что я свидетельница смерти Айседоры Дункан. И что?» — задалась вопросом Ярмольник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Таким образом художница исключила насильственную смерть легендарного советского исполнителя и призвала не верить в его убийство. Высоцкого не стало 41 год назад — бард скончался 25 июля 1980 года. Однако в СМИ до сих пор появляются различные версии его гибели.

Ранее поклонники творчества советского поэта получили возможность посмотреть на его новый портрет, который появился у Театра на Таганке. Граффити представляет собой черно-белое изображение исполнителя на цветном фоне.

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смерть ярмольник высоцкий
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