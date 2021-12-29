Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 18:06
18:04
Весь мир
Деньги найдутся: какое место отведено Ближнему Востоку в новом военном бюджете США
17:59
Происшествия
Полиция задержала отца Ивана Жданова за нарушение условий подписки о невыезде
17:56
Экономика
Путин: Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению в декабре
17:56
Весь мир
Адвокат рассказал о серьезных нарушениях в судебном процессе над Саддамом Хусейном
17:55
Общество
Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники
17:54
Общество
Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста
17:52
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о «цунами новых случаев» COVID-19 из-за «Омикрона»
17:51
Происшествия
Блогер Юрий Хованский встретит Новый год на свободе
17:49
Общество
Гендиректор ВОЗ призвал привить от COVID-19 к июлю 70% населения Земли
17:46
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 17:46
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Встреча главы российского государства Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге подошла к концу.

Известно, что переговоры российского лидера и белорусского президента в Санкт-Петербурге продолжались около трех часов. Стоит также отметить, что Путин лично заехал за Лукашенко перед их встречей.

В ходе встречи Путин заявил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. По словам российского президента, речь идет о финансах, а также таможенном и фискальном законодательстве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
путин лукашенко санкт-петербург
Комментировать