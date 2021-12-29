Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа

Санкт-Петербург, 29 декабря. Встреча главы российского государства Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге подошла к концу.

Известно, что переговоры российского лидера и белорусского президента в Санкт-Петербурге продолжались около трех часов. Стоит также отметить, что Путин лично заехал за Лукашенко перед их встречей.

В ходе встречи Путин заявил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. По словам российского президента, речь идет о финансах, а также таможенном и фискальном законодательстве.