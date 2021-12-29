У Бузовой началась истерика во время выступления верхом на тигре

Москва, 29 декабря. Телеведущая Ольга Бузова попыталась показать музыкальный номер в шоу Comedy Club, сидя на тигре. Однако артистке не удалось справиться с эмоциями.

Бузова хотела порадовать гостей шоу Comedy Club выступлением на сцене, однако ведущие подготовили для нее необычный сюрприз. В качестве реквизита звезды выбрали для артистки настоящего тигра, за которым следили братья Запашные. Знаменитые дрессировщики дали Бузовой важное напутствие перед выступлением.

«Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух», — предупредил Эдгард Запашный.

Бузова не стала отказываться от своей задумки и согласилась оседлать тигра, но вскоре у нее началась истерика. Артистка показала свою реакцию в тизере эпизода шоу в Instagram.

Стоит отметить, что многие подписчики с недоверием отнеслись к ролику. Некоторые фолловеры пожалели тигра и назвали его появление в шоу недопустимым обращением с животным. Кроме того, многие усомнились, что Бузову посадили на хищника.

Ранее звезды Comedy Club подверглись критике со стороны внука Юрия Никулина. Тот назвал шутки ведущих устаревшими и «плоскими».