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У женщин другие заботы: почему украинки выступили против постановки на военный учет

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:10
Политика
У женщин другие заботы: почему украинки выступили против постановки на военный учет
Федеральное агентство новостей  / 

Инициатива киевских властей о постановке на воинский учет женщин стала очередным фактором, нагнетающим атмосферу в обществе и придающим ему излишнюю нервозность. Об этом в беседе с ФАН сказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«По идее, украинские социологи должны были выявить настроения в обществе: хотят украинки служить или нет. Но, как мы видим, нагнетание на Украине продолжается: раньше они рвы рыли и колючую проволоку натягивали на границе, теперь это. Такие действия походят на какое-то отчаяние, охватившее руководство страны, которое уверовало в неизбежную российскую «угрозу», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Политолог напомнил про еще одно заявление украинских властей.

«Как известно, Зеленский еще в начале декабря анонсировал военный переворот на Украине, который так и не случился. Причем никто даже не расследовал, кто хотел этот переворот осуществить и какие силы должны были быть задействованы. Поэтому таких не очень последовательных, мягко говоря, поступков накопилось достаточно», — отметил Федоров.

Важней насущные вопросы: почему киевские инициативы добавляют хлопот украинскому народу
youtube.com / Красная Линия

По словам политолога, большое количество громких заявлений и инициатив лишь накаляет и без того непростую обстановку в украинском обществе, заставляя сомневаться в последовательности действий руководства страны. Ведь с каждым разом на головы украинцев, которые сейчас заняты более насущными вопросами, сваливаются «сюрпризы» сверху.

«У нормальных женщин в этой стране есть другие заботы. Положение у них на Украине сложное. Им надо и семью обеспечить, и уют сохранить, и воспитанием детей заниматься — это для них главное. Поэтому подобные милитаристские заявления придают дополнительную нервозность украинскому обществу и нагнетают атмосферу. А это никак не может способствовать нормализации жизни людей», — резюмировал свою позицию Федоров.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков высказал мысль, что в случае серьезного вооруженного конфликта с Россией «целесообразной» является и мобилизация детей.

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