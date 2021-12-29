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Мобильные пункты обогрева готовы к развертыванию во Владимирской области
Общество
Мобильные пункты обогрева готовы к развертыванию во Владимирской области
vk.com  /  ГУ МЧС России по Тульской области

Владимир, 29 декабря. ГУ МЧС РФ по Владимирской области постоянно анализирует ситуацию с холодами и снегопадами и готово, если это будет необходимо, развернуть пять мобильных пунктов обогрева. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ведомства, генерал-майор Алексей Купин.

«Имеются также порядка 120 стационарных пунктов обогрева. Это кафе и придорожные комплексы, с каждым из которых заключены соглашения с муниципалитетами», — отметил Купин.

Пока необходимости открывать эти пункты нет, но они могут быть приведены в готовность в любой момент, сообщают «Владимирские ведомости». Как отметил руководитель регионального управления МЧС, особое внимание уделяется местам, где существует повышенная опасность аварий. Например, на трассе М-7 в Собинке на дежурство выведены две дополнительные машины со всем необходимым оборудованием. Кроме того, для помощи попавшим в беду сотрудники МЧС приготовили снегоходы, мотоциклы и другую технику, чтобы быстро эвакуировать пострадавших.

Ранее ФАН рассказывал о случае с пассажиркой автобуса в Сыктывкаре. Ей вдруг стало плохо, первую помощь оказал сотрудник МЧС и тем самым спас ей жизнь.

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мчс трасса аварии пункты обогрева
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