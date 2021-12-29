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Соседов отреагировал на обиды раскритикованных артистов шоу «Суперстар»

Шоу-бизнес
Соседов отреагировал на обиды раскритикованных артистов шоу «Суперстар»
sosedov.tv

Москва, 29 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов ответил на жалобы участников шоу «Суперстар», которые выразили претензии из-за некомпетентности судей проекта. Журналист не поддержал позицию артистов.

Телепроект «Суперстар» завершился на канале НТВ победой певцов Шуры и Виктора Салтыкова. Другие артисты не раз остро реагировали на высказывания со стороны судей. Член жюри Соседов ответил на комментарии раскритикованных участников шоу в беседе с «Газетой.Ru».

«Всегда будут обиженные. [Наталия] Власова — это же вообще смешно. Она изуродовала песню [Александры] Пахмутовой и [Николая] Добронравова «Нежность». Ей все выставили нули, и все члены жюри были возмущены. Но все равно у нее претензии, что ее не оценили», — отметил критик.

Во время съемок артисты нередко обвиняли судей в некомпетентности. Так, певец Юлиан заявил, что Стас Пьеха не может оценивать его творчество, певица Любаша вступила в конфликт с Лерой Кудрявцевой. При этом Соседов подчеркнул: продюсер Тимур Вайнштейн лично отбирал каждого участника.

Авраам Руссо также эмоционально отреагировал на свой провал в телепроекте. Артист объяснил поражение в «Суперстар» национализмом.

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соседов власова Суперстар
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