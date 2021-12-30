На финишной прямой: подводим итоги года по регионам России

Под конец года принято подводить всевозможные итоги, будь то экономика, культура или спорт. В каких городах России прошли самые яркие и значимые события? Какими достижениями могут похвастаться регионы? И можно ли сказать, что наша страна провожает вполне успешный год? ФАН попытался в этом разобраться.

Метро и рестораны

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Начать, конечно, следует с Москвы, ведь именно столица задает тон всему развитию. В чем жители региона могут позавидовать москвичам, так это в расширении метрополитена — за этот год он увеличился сразу на десять станций. Теперь пассажиры каждый день смогут экономить по 35–45 минут дороги, а радиальные линии внутри Большой кольцевой линии разгрузятся на 22%. Однако это не единственное достижение: на всех станциях метро заработал сервис Face Pay, благодаря которому оплачивать проезд можно бесконтактно. Таким образом, российская столица стала первым в мире городом, внедрившим удобную технологию.

Отличилась в этом году и ресторанная сфера Москвы. Сразу девять столичных ресторанов впервые получили звезды от всемирно известного гида «Мишлен». Событие однозначно позитивное: и в туристической, и в бизнес-сферах можно ожидать толчок благодаря престижной награде.

Передовое предприятие

Prt Scr youtube.com / Сибирь ТВ

В регионах страны также за год произошло много хорошего. Так, в Иркутской области запустили Тайшетский алюминиевый завод, одно из крупнейших в стране металлургических предприятий. Проект, реализация которого началась еще в 2007 году, грандиозный: на новом заводе производят 3,3 тонны алюминия в сутки, а это один из самых высоких показателей в мире. К тому же предприятие полностью соответствует современным эко-стандартам: производство продукции оставляет за собой минимальный углеродный след.

Крупнейший выпуск гелия

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Еще одним значимым событием в области промышленности стал запуск крупнейшего в мире газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Амурской области, у которого нет аналогов в истории российской газовой отрасли. ГПЗ будет перерабатывать многокомпонентный природный газ, выделяя из него метан, этан, пропан, бутан и гелий. Таким образом, амурское предприятие станет вторым в мире газоперерабатывающим предприятием по объемам переработки и первым по объему выпуска гелия (60 миллионов тонн в год). У России появится шанс занять до четверти мирового рынка гелия; сейчас мы занимаем лишь 3% общего объема.

Курс на экологию

pixabay.com /

Говоря об экологии, стоит упомянуть, что на Камчатке этой осенью заработала система мониторинга состояния окружающей среды. Система, размещенная на специальном портале, доступна как для ответственных ведомств, так и для простых людей, которые могут оставлять там обращения или писать о замеченных происшествиях. Как отметил губернатор края Владимир Солодов, Камчатка может стать пилотным регионом, но создавать единую систему мониторинга окружающей среды нужно на федеральном уровне.

Технологии и инновации

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Ключевым событием для Года науки и технологий однозначно стал Конгресс молодых ученых, организованный в Сочи. На протяжении трех дней преподаватели, исследователи, бизнесмены и ученые обсуждали новые разработки, способные в ближайшем будущем привести Россию к научно-технологическому прорыву. Экзоскелеты, беспилотники, роботы, оснащенные системой искусственного интеллекта — лишь малая часть того, чему участники форума уделили внимание. Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко уверен, темп развития российской науки нельзя сбавлять, ведь впереди нас ждет Десятилетие науки и технологий.

Снежный коллапс и выборы

vk.com / Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Культурная столица, Санкт-Петербург, этим летом принимала чемпионат Европы по футболу, перенесенный на год позже из-за пандемии ковида. В течение месяца здесь выступили 24 сборные, а титул чемпиона с собой на родину увезла сборная Италии. Несмотря на действующие ограничения, турнир посетили многие болельщики из других стран.

Не менее яркими и запоминающимся для Петербурга стали выборы в Госдуму и Законодательное собрание в этом сентябре. Все три дня их сопровождали многочисленные вбросы бюллетеней, переписывание цифр и протоколов, махинации со списками избирателей и бланками, а также скандальный случай с сейф-пакетами. Глава ЦИК Элла Памфилова признала уровень контроля за избирательными правами петербуржцев неудовлетворительным, попутно напомнив о «безобразных выборах 2019 года». Между тем в Правительстве Санкт-Петербурга заявили, что выборы прошли на высоком уровне и демократично.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Осень миновала, но наступление зимы петербуржцев нисколько не порадовало. Прошедшие здесь циклоны принесли с собой обильный снегопад и, как следствие, — завалы сугробов по всему городу, наледь на дорогах и метровые сосульки, травмирующие людей не первый год. С последствиями осадков коммунальные службы и ответственные ведомства не могут разобраться вот уже месяц — с соответствующими жалобами выступают как простые горожане, так и почетные жители города. И накануне Нового года остается надеяться на одно: может, в следующем станет все-таки немного лучше?

Социальный выбор

freepik.com / Designed by Freepik

Красноярский край в этом году стал пилотным регионом, в котором проводилось тестирование новой системы оказания социальных услуг — социальный заказ. Тому, кто нуждается в уходе на дому и помощи по хозяйству, нужно обратиться в соцзащиту за специальным сертификатом, чтобы выбрать организацию, которая окажет услуги. Будет это госучреждение, частная организация или индивидуальный предприниматель, решает сам человек. В 2021 году воспользоваться социальным заказом смогли больше 19 тысяч жителей края.

Туристический бум

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Самым привлекательным регионом для туристов, поставившим рекорд по притоку, стал Крым. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, отдыхать в край солнца и тепла приехало не менее 9,5 миллиона человек — это на 20% больше, чем в прошлом году. Важно, что бум отдыхающих обернулся ростом доходов для региона: налоговые поступления от курортной отрасли превысили 3,5 миллиарда рублей. К слову, достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих власти Крыма планируют в 2022 году.

Волейбольная академия

vk.com / Группа

В Екатеринбурге открыли первый объект, построенный к Универсиаде 2023 года. Им стала Академию волейбола имени Николая Карполя, легендарного уральского тренера. В спортивно-тренировочный блок вошли спортзал с трибунами на 410 мест, тренажерный зал и беговая дорожка на 20 человек. А менее чем в 300 метрах от здания находится стадион, где можно заниматься легкой атлетикой и играть в футбол. Пока академия будет одним из учебных центров волейбольного клуба «Уралочка», а во время Всемирных студенческих игр здесь будут проходить тренировки и соревнования.

Атомная мощь

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

На Ленинградской АЭС-2, одной из крупнейших в стране, ввели в эксплуатацию новый энергоблок. Он мощнее на 20%, а срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий. Один такой энергоблок может выдавать за год восемь миллиардов киловатт, то есть обеспечить светом примерно 96 миллионов обычных лампочек. Известно, что котлован под седьмой энергоблок АЭС начнут сооружать весной 2022 года; ввести его в строй планируют не раньше 2030 года.