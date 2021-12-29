Рожин о фильме «Гранит»: рассказывает правду о терроризме в Африке

Фильм «Гранит» наглядно показал зрителям, кто и в каких целях использует международный терроризм. Такое мнение озвучил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В своем Telegram-канале Colonelcassad обозреватель рассказал о бэкграунде нового отечественного боевика. В основу картины легли реальные события, происходившие в Мозамбике несколько лет назад.

«Вышел фильм «Гранит» о поездке «туристов» в Мозамбик в 2019-м году, где они занимались обучением и поддержкой местных силовиков в борьбе против боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в северных районах страны. Фильм продолжает общую линию распространения влияния российских подрядчиков в африканских странах после начала операции на территории Сирии в 2015 году, которая фактически распахнула для России дверь в Африку. Если в советские времена войны и конфликты в далекой Африке (например, в Анголе) оставались либо неизвестными, либо малоизвестными для широкого круга граждан, то в современных реалиях всеобщей информатизации многие вещи становятся достоянием общественности очень быстро. Так и в случае с мозамбикскими событиями в фильме «Гранит». Фактически активные события происходили там в 2019-м году. А уже в 2021-м выходит художественный фильм по мотивам», — заявил Рожин.

Эксперт отметил, что прибытие отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», в корне изменило ситуацию на территории Мозамбика. Рожин подчеркнул, что на тот момент Москва уже имела опыт в борьбе с международным терроризмом:

«А ведь еще недавно большинству и дела не было до какого-то там Мозамбика, который фигурировал в российской новостной повестке краткими сообщениями о заключении межправительственного договора, дающего право ВМС РФ заходить в местные порты, да сухими сводками активности боевиков. Но в 2019-м там появились «туристы», которые решали привычную еще по Сирии задачу — поиск и уничтожение боевиков ИГ, и поддержка местного правительства, изнывающего от нападений террористов. Пустыню Восточной Сирии сменили джунгли северного Мозамбика. Люди те же, противник примерно тот же самый, задачи плюс-минус не изменились».

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Отсутствие длительной системной работы по обучению национальной армии помешало правительству Мозамбика окончательно справиться с террористической угрозой, считает Рожин:

«Появились «туристы» в период выборов 2019-го года и последующей внутренней нестабильности, чем пользовались боевики местного «вилаята» ИГ, атакуя поселки, опорные пункты армии и даже захватывая города на побережье. С появлением «туристов», которых пригласило местное правительство, ситуация начала меняться — наши поднатаскали местных, в результате чего ситуация начала меняться не в пользу террористов. Отработав контракт, «туристы» поехали по своим делам. Но через некоторое время выяснилось, что без длительной системной работы устранить истоки нестабильности в Мозамбике не так-то просто, поэтому сейчас о периоде стабилизации 2019-2020 года Мозамбику можно только мечтать».

Федеральное агентство новостей /

По словам военного обозревателя, нынешняя ситуация в Мозамбике близка к критической. Разгул радикальных формирований сильно напоминает Сирию и Ирак, где местные власти упустили момент и не побороли зарождающиеся террористические ячейки на корню.

«По моему мнению, местные власти совершили тут серьезную ошибку, которую не совершил президент ЦАР, заключивший долгосрочный контракт на подготовку и обучение местных войск российскими инструкторами. Отсюда и разные результаты. Как итог, ИГ в Мозамбике до сих пор цветет и пахнет в северных районах страны, представляя серьезную угрозу как существованию самой страны, так и сопредельным государствам. Такое случается, если запустить проблему «черных» (ИГ использует черные флаги — Прим. ФАН), мы прекрасно видели на примере Сирии и Ирака, где террористическая группировка смогла построить квазигосударство, которое мучительно уничтожали несколько лет коллективными усилиями. В этом отношении присутствие «туристов» в Мозамбике — это работа над тем, чтобы то, что произошло в Ираке и Сирии, не произошло в Африке», — подчеркнул Рожин.

wikipedia.org / Cpl. Scott Schmidt

Эксперт считает, что фильм «Гранит» играет важную роль в сфере просвещения мирных граждан о тонкостях геополитики, которые обычно остаются в тени. Российский боевик наглядно демонстрирует, что международная террористическая угроза не является абстрактной опасностью, находящейся «где-то там»:

«Гранит» в общих чертах показывает, чем занимались «туристы» в Африке, кто являлся противником первого уровня и кто стоял за ним, поддерживая тезис о том, что террористы, как правило, существуют не как сферический конь в вакууме, а зачастую за ними стоят интересы других игроков, которые в открытую или в темную могут использовать террористические или повстанческие группы для дестабилизации определенных стран в своих интересах. Если говорить о самом фильме, то это достаточно типичный милитари-боевик, снятый по горячим следам произошедших событий, которые не слишком активно освещались в отечественных, но чуть более активно освещались в западных СМИ (в основном через призму «разоблачений» действий «туристов»). Фильм является частью уже хорошо знакомой франшизы («Турист», «Шугалей», «Солнцепек» и т.д.) и продолжает обыгрывать тему ЧВК в современных реалиях, когда их официально как бы нет, но де-факто они давно есть и действуют в разных регионах мира. Теперь и в Мозамбике».

Премьера фильма «Гранит» состоялась на телеканале НТВ 28 декабря в 23.20. Российский боевик рассказывает о деятельности отечественных инструкторов в Мозамбике. Главный герой картины имеет позывной, аналогичный названию.

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

1 Организация запрещена на территории РФ.