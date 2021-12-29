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Блогер Ида Галич приняла участие в пикантной фотосессии

Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич приняла участие в пикантной фотосессии
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 29 декабря. Телеведущая и блогер Ида Галич поделилась с подписчиками своей любимой фотографией, ради которой она избавилась от одежды.

Галич не раз говорила, что не стремится демонстрировать свою фигуру в сексуальных аутфитах, как это делают многие ее коллеги. Поклонники редко могут заметить фотографии в ее блоге, на которых ведущая позирует в смелом наряде или купальнике.

Недавно 31-летняя знаменитость все-таки смогла удивить своих фолловеров, отметив, что стала лучше относиться к себе и своему телу. Галич приняла участие в пикантной фотосессии, кадр которой показала после просьбы подписчика опубликовать ее любимый снимок.

Блогер Ида Галич приняла участие в пикантной фотосессии
Prt Scr instagram.com / @galichida

В Stories на своей странице в Instagram телеведущая разместила снимок, на котором она сидит абсолютно голой, закинув ногу на ногу и прикрыв грудь руками. Поклонники удивились такому смелому кадру, ведь они никогда раньше не видели кумира в таком откровенном виде.

Блогер призналась, что стала больше уделять внимание не только своему физическому состоянию, но и ментальному здоровью. Галич написала, что довольна своим телом после родов, изнурительных тренировок и тяжелой работы над собой.

Ранее Галич, официально оформившая развод с Аланом Басиевым, объявила, что находится в поисках новых отношений. Она не исключила, что может найти бойфренда на съемках шоу «Русский ниндзя», ведущей которого является.

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