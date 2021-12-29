Адвокат рассказал о серьезных нарушениях в судебном процессе над Саддамом Хусейном

Багдад, 29 декабря. Экс-президент Ирака Саддам Хусейн осознавал неминуемость смертного приговора в его отношении, однако не демонстрировал страх или обеспокоенность. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший адвокат политика Мохаммад Муниб.

По словам юриста, Хусейн понимал, что судебный процесс, начатый против него, в конечном итоге приведет к вынесению смертного приговора.

«Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений», — рассказал адвокат.

El abogado de Sadam Hussein destaca que su cliente fue condenado y ejecutado ilegalmente https://t.co/whQXIfsq33 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 29, 2021

Как отметил Муниб, Саддам Хусейн и группа его защитников были уверены, что пытаться освободить политика и его соратников и предотвратить смертный приговор бесполезно. По словам собеседника РИА Новости, процесс над иракским лидером проходил в нарушение всех основополагающих норм международного права.

«К примеру, запрет на смертную казнь во всех международных судах и продвинутых странах, которые уважают права человека. Поэтому суд не состоялся за пределами Ирака, так как они стремились их казнить. Во-вторых, не была представлена возможность для защиты ни словесно, как он бы хотел, ни с предоставлением документов. Даже последнее слово обвиняемому не было дано, хотя предусмотрено в международном суде, что последнее слово за ним и его защитой, конечно», — сказал адвокат.

Abogado de Sadam Hussein destaca que su cliente fue condenado y ejecutado ilegalmente https://t.co/arYqtkBfg9 — Diario Elpais.cr (@elpaiscr) December 29, 2021

Муниб также поведал, что с целью запугивания защиты Хусейна произошла серия убийств адвокатов. Сам юрист и его коллеги также подверглись нападению перед зданием суда, добавил он.

Как сообщил правозащитник, во время процесса экс-глава Ирака разговаривал с судьями как выпускник юридического факультета и уточнял некоторые правовые моменты, зная, что само действо не является законным.

«Поэтому он вызывал гордость и уважение, которое ни от кого не скрывалось. Думаю, момент его казни, которую мы все видели по телевизору, доказывает то, что я говорю», — подчеркнул Муниб.

Il y a 14 ans Sadam hussein était pendus le jour de l'Aïd al Adha

Qu'الله lui fasse miséricorde pic.twitter.com/m1BhCJDs6g — Khaled stronstrang ???????? (@petitoursbruunn) July 30, 2020

Американская игра в «демократию»

Возглавляемая США международная коалиция вторглась в Ирак в 2003 году. Официальными предлогами для интервенции послужили борьба с международным терроризмом, в том числе с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация запрещена в РФ), и поиск оружия массового уничтожения (ОМП). Позже выяснилось, что доказательств существования ОМП не было, а Саддам Хусейн не планировал террористических атак на США.

Военные действия начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли Багдад. Примечательно, что вторжение реализовывалось с разрешения Конгресса, но без санкции Совета Безопасности ООН.

Федеральное агентство новостей /

Иракскому лидеру удалось скрываться на протяжении полугода, но в декабре 2003 года он был схвачен недалеко от родного города Тикрит. Первое судебное заседание состоялось в июле 2004-го.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в населенном пункте Эд-Дуджейль. В 1982 году, во время ирано-иракской войны, президент посетил этот город, однако при проезде автоколонны на политика было совершено неудачное покушение. Впоследствии 1 500 жителей населенного пункта были посажены в тюрьму, 148 были расстреляны, 250 — пропали без вести.

За этот эпизод суд приговорил Хусейна к смертной казни через повешение. По этому же делу были осуждены и затем повешены его сводный брат Барзан Ибрагим ат-Тикрити, бывший верховный судья Ирака Аввад Хамид аль-Бандар и бывший вице-президент Таха Ясин Рамадан.

???? October 19, 2005



On this day, 16 years ago, the trial of former Iraqi President Saddam Hussein began in the Dujail case pic.twitter.com/vQW18nrtaY — Al-Estiklal English (@alestiklalen) November 19, 2021

Казнь без колпака

Саддама Хусейна казнили рано утром 30 декабря 2006 года — почти ровно 15 лет назад. Последними словами политика была шахада (свидетельство о вере в Аллаха). Он подошел к виселице в черном пальто и отказался надеть колпак. Приведение смертного приговора было зафиксировано на видеопленке.

Бывший глава дипломатической миссии США в Ираке Роберт Форд в комментарии для РИА Новости признал, что судебный процесс, несомненно, проходил с нарушениями.

«Некоторые из защитников были убиты, что было ужасно. Во время самого судебного разбирательства обвинение иногда представляло доказательства, не позволяя защите с ними ознакомиться», — отметил дипломат.

По словам Форда, суд над Хусейном не был «идеальным», однако Хусейн и его соратники были действительно виновны.

On this date October 19 in 2005, Saddam Hussein went on trial in Baghdad for crimes against humanity. Photo via Ben Curtis. pic.twitter.com/mwShmEk1um — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) October 19, 2019

Несмотря на то, что казнь была воспринята положительно курдами и шиитами Ирака, сама страна до сих пор не выбралась из глубокого кризиса во всех сферах жизнедеятельности. Вторжение США привело к усилению террористических элементов в регионе и объединению 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением «Аль-Каиды», что в итоге заложило основу для дальнейшей экспансии «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ).

Хотя Ирак богат нефтяными месторождениями, граждане страны не имеют никаких преференций от этого. В республике процветает коррупция, а проблемы с безопасностью лишь усиливаются. «Демократия», которую хотели привнести, также не состоялась: в стране регулярно происходят нападки на активистов и оппозиционеров, а военизированные группировки курируют политические силы государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.