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Экс-депутат Кармазин рассказал о проблеме ВСУ, требующей введения чрезвычайного положения

Армия
Экс-депутат Кармазин рассказал о проблеме ВСУ, требующей введения чрезвычайного положения
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 декабря. Украинская армия не сможет начать новую военную операцию в Донбассе из-за одного важного нюанса, который команда Зеленского тщательно скрывает.

По факту, в данный момент вооруженные силы Украины в большинстве своем прикованы к месту. Речь идет в первую очередь о той армаде бронетехники, которую Киев стянул в последнее время к линии разграничения в Донбассе. Эшелоны танков и БТРов можно гнать назад, так как они просто бесполезны. Дело в том, что Минобороны Украины катастрофически не хватает горючего. И военная группировка на юго-востоке страны практически полностью обездвижена.

Неприятными для Украины подробностями о состоянии вооруженных сил с ведущими телеканала «НАШ» поделился бывший депутат Верховной Рады Юрий Кармазин, подчеркнув, что получил эту информацию из первых рук — от военнослужащих, занимающих передовые позиции в Донбассе. Политик заявил, что президент и правительство открыто лгут, когда рассуждают о высокой боеспособности украинской армии. Пока чиновники высшего звена рассказывают о готовности отвоевать Донбасс, отбить любую агрессию и защитить Европу, большая часть ВСУ уже стоит на «вечном приколе».

Экс-депутат Кармазин рассказал о проблеме ВСУ, требующей введения чрезвычайного положения
president.gov.ua / Администрация президента Украины

«Нужно в срочном порядке отзывать депутатов из отпусков, собирать парламент и вводить чрезвычайное положение в экономике. Мы уже остались без урожая в следующем году из-за отсутствия удобрений. Но это еще цветочки. Вот вам неожиданные подробности о нашей армии, которая якобы хоть завтра остановит любую армаду. Я связывался с военными на передовой, причем по всей линии разграничения и выяснил, что у ВСУ сейчас баки заполнены от силы на 20%. У нас пустые баки. Горючего нет от слова совсем. Последние запасы выцеживаем. Солдаты боятся разогревать, у нас из строя вышла большая часть аккумуляторов. И это на передовой, куда, по идее, должны давать последнее в случае кризиса. То есть армия полностью обездвижена. Завтра ополченцы могут зайти и своими силами захватить Украину», — предупредил об угрозе бывший депутат.

Кармазин обвинил в сложившейся ситуации президента и кабинет министров, чья некомпетентность довела страну до катастрофы. С печальной иронией политик добавил, что жадность высшего руководства страны в этом году поставила крест и на надеждах стать хотя бы аграрной сверхдержавой. Собрав рекордный за весь период независимости урожай, Украина осталась без хлеба для населения и вынуждена закупать муку в Турции. А все потому, что кабмин принял «гениальное решение» отправить на экспорт все, до последнего зернышка.

Ранее политолог Евстафьев назвал единственный способ сорвать план США по перестройке 2.0 для России.

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Все новости / Армия / Экс-депутат Кармазин рассказал о проблеме ВСУ, требующей введения чрезвычайного положения
украина всу донбасс топливо бронетехника
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