Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 18:05
18:04
Весь мир
Деньги найдутся: какое место отведено Ближнему Востоку в новом военном бюджете США
17:59
Происшествия
Полиция задержала отца Ивана Жданова за нарушение условий подписки о невыезде
17:56
Экономика
Путин: Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению в декабре
17:56
Весь мир
Адвокат рассказал о серьезных нарушениях в судебном процессе над Саддамом Хусейном
17:55
Общество
Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники
17:54
Общество
Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста
17:52
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о «цунами новых случаев» COVID-19 из-за «Омикрона»
17:51
Происшествия
Блогер Юрий Хованский встретит Новый год на свободе
17:49
Общество
Гендиректор ВОЗ призвал привить от COVID-19 к июлю 70% населения Земли
17:46
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход из Владивостока

Армия
Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход из Владивостока
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 29 декабря. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в рамках похода запланированы визиты российских кораблей в иностранные порты. Они также примут участие в ряде международных учений. Подчеркивается, что в состав отряда входят ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома».

Отмечается, что боевые единицы ВМФ РФ посетят Сейшельские острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером «Варяг» порта Виктория. После этого отряд присоединится к военным маневрам, которые будут проходить в разных районах.

Ранее сообщалось, что порядка 20 боевых кораблей Каспийской флотилии передислоцированы из Махачкалы в новый военный порт города Каспийска. Также стало известно, что фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений в Японском море уничтожил подводную мишень при помощи нового противолодочного оружия, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход из Владивостока
варяг тихоокеанский флот поход
Комментировать