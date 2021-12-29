Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход из Владивостока

Владивосток, 29 декабря. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в рамках похода запланированы визиты российских кораблей в иностранные порты. Они также примут участие в ряде международных учений. Подчеркивается, что в состав отряда входят ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома».

Отмечается, что боевые единицы ВМФ РФ посетят Сейшельские острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером «Варяг» порта Виктория. После этого отряд присоединится к военным маневрам, которые будут проходить в разных районах.

Ранее сообщалось, что порядка 20 боевых кораблей Каспийской флотилии передислоцированы из Махачкалы в новый военный порт города Каспийска. Также стало известно, что фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений в Японском море уничтожил подводную мишень при помощи нового противолодочного оружия, передает RT.