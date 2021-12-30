Пакистан принял первую в своей истории «Политику национальной безопасности»

Исламабад и Кабул пришли к соглашению относительно строительства стены на общей границе; Пакистан стал одним из мировых лидеров по торговле криптовалютами; Исламабад занял 99-е место в «Глобальном индексе инноваций. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

В Пакистане может появиться первый университет электронной торговли

Премьер-министр Пакистана Имран Хан и его советник по электронной торговле сенатор Аон Аббас обсудили создание специализированного университета электронной коммерции и вопросы, связанные с продвижением онлайн-торговли. Предлагаемое учебное заведение расширит возможности представителей этой отрасли не только на внутреннем, но и на международном рынке.

Университет предоставит молодежи возможность трудоустройства, а Пакистан в целом станет частью глобальной цепочки поставок, что повысит его экономический потенциал, считает сенатор Аббас.

Пакистан принял первую в истории страны «Политику национальной безопасности»

Первая в истории «Политика национальной безопасности Пакистана» на 2022-2026 годы была одобрена Советом национальной безопасности (СНБ). Имран Хан назвал утверждение документа историческим моментом.

Он подчеркнул, что задача проекта — направлять все органы правительства, чтобы добиться синхронизации их действий. Премьер выразил уверенность в том, что «страна хорошо подготовлена к внутренним и внешним угрозам». Хан также поручил советнику по национальной безопасности Моиду Юсуфу ежемесячно представлять в СНБ отчет о ходе реализации новой политики.

Чтобы обеспечить гражданско-ориентированный подход, новая политика ставит во главу угла экономическую безопасность, утверждая, что более сильная экономика создаст дополнительные ресурсы. Они, в свою очередь, будут разумно распределены для дальнейшего укрепления военной и гуманитарной инфраструктуры.

Some details regarding Pakistan’s first ever National Security Policy by Dr. Moeed Yusuf: pic.twitter.com/G0m5ZhyziK — Virk Shahzaib (@VirkSh786) December 28, 2021

АНБ проинформировало участников об основных особенностях новой политики и указало, что Пакистан переходит к всеобъемлющей системе национальной безопасности, в соответствии с которой конечной целью является обеспечение всесторонней защищенности граждан.

«Политика национальной безопасности» была разработана в результате общегосударственной работы за последние семь лет посредством консультаций между федеральными правительственными учреждениями и всеми провинциями, а также при участии академических кругов и частного сектора. Помимо экономических и военных вопросов, документ проливает свет на водную безопасность страны, а также терроризм и внешнюю политику, особенно в Кашмире и Афганистане.

Пакистан и Афганистан взаимно решат вопрос о заграждении на спорной границе

Пакистан и Афганистан договорились путем переговоров решить вопрос о пограничном ограждении на спорной границе (так называемой «Линии Дюранда») после того, как на прошлой неделе боевики «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) попытались его уничтожить. Ответственность за инцидент взял на себя местный начальник разведки талибов, который якобы действовал без согласования с высшим руководством.

Министр обороны правительства талибов Мухаммад Якуб Муджахид посетил неспокойный регион и дал указание местным командирам не принимать подобных мер в будущем. Инцидент произошел за день до того, как в Пакистане должна была состояться чрезвычайная конференция министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане. Муджахид также присутствовал на этой встрече, в ходе которой было принято решение о создании целевого фонда для оказания помощи Кабулу в предотвращении гуманитарной катастрофы.

Представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Хоразми заявил, что силы талибов на прошлой неделе снова помешали пакистанским военным возвести «незаконный» пограничный забор вдоль восточной провинции Нангархар.

Additional Taliban units were deployed to the border areas of Afghanistan with Pakistan.

After the recent clashes, the situation between the countries remains tense.



However, Pakistan announced that it had reached an agreement with the Taliban on the border issue. pic.twitter.com/VnKCbPXpok — Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) December 28, 2021

Ограждение границы протяженностью 2 600 километров остается одним из спорных вопросов между Пакистаном и Афганистаном. Предыдущая администрация в Кабуле также пыталась помешать Пакистану возвести забор. Исламабад, тем не менее, продолжил строительство, и на данный момент 90% границы перекрыто.

Пакистан находится на 99 месте в «Глобальном индексе инноваций»

В 2021 году Пакистан занял 99 место в «Глобальном индексе инноваций», который включает в общей сложности 132 экономики мира. Как утверждают аналитики, такая позиция страны стала следствием низкого уровня грамотности и отсутствия значительных инвестиций в исследования и образование.

Расходы Пакистана на образование составляют почти 2,9% его ВВП. Уровень грамотности в стране составляет 62,3%, при этом среди женщин он еще ниже — 51,7%. Это один из самых низких показателей на мировом Юге и в Азии в частности.

Рейтинг инноваций основывается на 82 различных показателях, объединенных в семь основных элементов. По показателю человеческого капитала и научных исследований Пакистан занимает 117-е место.

Pakistan rises to 99th position in Global Innovation Index https://t.co/UkA9L0eKlt — TechJuice (@TechJuicePk) December 28, 2021

Запасы криптовалют Пакистана больше, чем его резервы иностранной валюты

Исследование, проведенное Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI), показало, что в 2020-21 годах пакистанцы владели криптовалютами на 20 миллиардов долларов. Как сообщается, это больше, чем валютные резервы центрального банка страны.

Президент FPCCI Насир Хайят Магун призвал правительство разработать нормы регулирования этой сферы, чтобы люди могли обналичивать и торговать своими криптовалютами внутри страны, а не выезжали для этого в Дубай. Сейчас в Пакистане полностью отсутствует регулирующее криптовалютную отрасль законодательство.

Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в октябре этого года, в Пакистане был зафиксирован самый высокий рост количества приобретенных криптовалют — 711% за последние 12 месяцев. Это сделало его одним из самых мощных крипторынков мира после Европы. За ним следует Индия с 641%.

Фактическое общее количество крипто-активов Пакистана может быть выше официальных данных, поскольку многие граждане покупают монеты через одноранговые сделки, информация о которых не отслеживается.

According to a recent report by the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, the country has shuffled roughly $20 billion in cryptocurrency in 2020-21



The Chamber Association strongly recommends regulating cryptocurrencies and related e… https://t.co/xFVd53KaiF — Crypto-News (@criptikos) December 23, 2021

Ашрафи поднял вопрос преследования меньшинств в Индии

Советник премьер-министра Пакистана по вопросам религиозной гармонии и Ближнего Востока Тахир Ашрафи поднял вопрос о молчании мирового сообщества по поводу беспрецедентного преследования меньшинств в Индии, где, по его словам, «убивают мусульман и христиан, а их места отправления культа безнаказанно уничтожаются».

Ашрафи сказал:

«Индуистам низшей касты не разрешается пить из колодцев, зарезервированных для представителей высшей касты, посещать одни и те же храмы, носить обувь в присутствии индуиста высшей касты или пить из одних и тех же чашек».

Он подчеркнул, что Пакистан всегда вставал на защиту угнетенных слоев населения во всем мире, сталкивающихся с тиранией и спонсируемым государством насилием.

По его мнению, меньшинства, проживающие в Пакистане, не должны испытывать никакого страха. При этом Ашрафи осудил недавнее убийство гражданина Шри-Ланки в пакистанском Сиалкоте из-за подозрения в богохульстве. Назвав это варварским актом, он сказал, что в исламе нет места экстремизму. Советник подчеркнул, что молодое поколение должно сыграть свою роль в искоренении экстремизма, терроризма и распространении умеренного послания ислама. Он обратился к верховному судье Пакистана с просьбой провести скорейшее судебное разбирательство по инциденту в Сиалкоте и наказать обвиняемых.

Ashrafi questions global silence over persecution of minorities in India. #pakistan https://t.co/i97jp1XoWA — Pakistan News (@pakistaninews) December 29, 2021

Куреши рассказал о новых задачах пакистанской дипломатии

Выступая на церемонии вручения дипломов сотрудникам Дипломатической службы Пакистана, министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что внешняя политика страны должна адекватно реагировать на меняющиеся международные тенденции и ориентироваться во внешней среде для обеспечения безопасности, территориальной целостности и независимости государства.

Он подчеркнул, что впервые Исламабад переориентировал направление своих дипломатических усилий на экономическую выгоду и процветание народа.

«Экономическая дипломатия — это не просто модное словечко, а план использования наших ресурсов для развития страны. Мы разработали стратегический план взаимодействия с Европейским союзом и с Турцией», — сказал Куреши.

Pakistan foreign policy must respond to shifting global trends: FM Qureshi https://t.co/JAqAZ8Nnt5 pic.twitter.com/krDFRgIjSw — GNN (@gnnhdofficial) December 29, 2021

Руководство Пакистана в уходящем году неоднократно поднимало тему о приоритете экономических интересов в политике. Напутствие Куреши молодым дипломатам отражает реально стоящие перед Исламабадом задачи, а именно — необходимость привлечь инвестиции, оживить внутренне производство и остановить инфляцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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