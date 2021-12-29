Деньги найдутся: какое место отведено Ближнему Востоку в новом военном бюджете США

Президент США Джо Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2022 год, предоставляющем рекордные 778 миллиардов долларов для нужд национальной безопасности и обороны.

Несмотря на то, что за 2021 год Вашингтон покинул Афганистан, объявил о приостановке поддержки арабской коалиции в Йемене и прекращении боевой миссии в Ираке, бюджет Пентагона увеличился на 5%. При этом на Ближний Восток выделяются средства в размерах, аналогичных прошлогодним.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подходе США к ближневосточному региону в наступающем году, а также в конкретном распределении средств по арабским странам.

Террористы — это надолго

Фонд подготовки и оснащения для борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) получит 522 миллиона долларов — 345 миллионов для Ирака и 177 для Сирии.

Это происходит несмотря на тот факт, что Белый дом официально заявил о прекращении участия в боевых действиях на иракской территории и переходе к консультативной и разведывательной деятельности.

flickr.com / The U.S. Army

Международная коалиция во главе с США сыграла роль в борьбе с ИГ в Ираке, однако ультрарелигиозные радикалы до сих пор проявляют террористическую активность в городах республики и наведываются в населенные пункты, расположенные в «серой полосе» между территориями, которые подконтрольны официальному Багдаду и курдистанскому Эрбилю.

Поперек государства — через провинции Найнава, Киркук, Дияла, Салах эд-Дин — пролегает спорная зона, разделяющая курдские и арабские регионы и местами достигающая 40 километров. Вооруженные силы ни одной из сторон без необходимости не ступают на эти земли, поэтому именно отсюда остатки ИГ производят свои вылазки.

#Iraq: #ISIS terrorist operations in #Kirkuk province



ISIS media center claimed that members of the group killed or wounded 18 Iraqi soldiers in three separate attacks in Kirkuk province on December 7th.https://t.co/7Gz5O3npRg — IWN (@A7_Mirza) December 9, 2021

Таким образом, терроризм в Ираке до сих пор уносит жизни, и борьба с ним продолжается. Соединенные Штаты оказывают помощь и иракской армии, и отрядам курдов, что выражается в поставках оружия, боеприпасов, техники, оборудования, медикаментов, униформы, зарплатах и т.д.

В Сирии США оказывают аналогичную помощь курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС), вместе с которыми американцы контролируют основные нефтяные месторождения республики. Эти отряды уже не противостоят ИГ, и сейчас их основная деятельность сосредоточена на обеспечении нелегальной добычи и вывозе «черного золота», а также на защите от протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) на западе. Кроме того, американская помощь СДС делает практически невозможной силовое возвращение этих территорий под контроль официального Дамаска.

Часть средств также пойдет в 55-километровую зону вокруг города Эт-Танф, где находится незаконная военная база США. На этой территории укрываются отряды так называемой «умеренной оппозиции» и остатки радикальных исламистов, которые совершают периодические вылазки против официального правительства через Сирийскую пустыню.

В государственных интересах

Американская военная помощь Израилю на протяжении многих десятков лет является обычной практикой, и в ближайшем будущем ничего в этом плане не поменяется.

Около 108 миллионов долларов выделены на закупку деталей для противоракетных систем «Железный купол», которые производятся совместно США и Израилем. Еще 92 миллиона долларов направятся на системы ПРО Arrow 3 и David Sling. Бюджет также предусматривает грантовую программу в размере 6 миллионов долларов на «исследования и разработки в области кибербезопасности».

wikipedia.org / The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Предложения о финансовой помощи Израилю получают широкое двухпартийное одобрение в Конгрессе США. Несмотря на то, что поддержка «Железного купола» размером в миллиард долларов исключена из законопроекта о госрасходах, в сентябре в соответствии с просьбой Израиля эти средства были выделены отдельным законопроектом, за который проголосовали 420 депутатов Палаты представителей из 435.

США поддерживают эту ближневосточную страну ввиду серьезного национального лобби: в Штатах проживает приблизительно столько же евреев, сколько и в самом Израиле, и властные представители этой диаспоры оказывают значимое влияние на внешнеполитический курс Вашингтона. Кроме того, еврейское государство разобщает арабский мир, что препятствует объединению нефтедобывающих стран в экономические блоки с последующим диктованием собственных условий на рынке энергоносителей.

In 1973, Morocco participated in the Yom Kippur war by integrating the Arab coalition against Israel.



The Moroccans and the Syrians go to the Golan to counter the Israelis, the Arabs are advancing gradually ... however the Syrians withdraw without warning the Moroccans.⤵️ pic.twitter.com/mFtl3xeqXU — Moroccan History_EN ???????? ۞ (@MoroccanSorieEn) December 21, 2021

В общих чертах механизм сепарации арабов, работающий с 1960-х годов, выглядит следующим образом: против Израиля формируется коалиция, которая предпринимает военную агрессию и проваливает ее (не без участия США). Это нападение используется Вашингтоном для ввода политических и экономических санкций, что наносит существенный урон арабским государствам (таким образом, например, развалилась Объединенная Арабская Республика). Остальные страны, наблюдающие подобное развитие событий, отказываются помогать «братским народам», опасаясь схожих последствий для себя лично.

Оружейные контракты

Тем же, кто и сам обладает существенными финансами, США предоставляют возможность приобретения различных летальных средств.

В уходящем году администрация Байдена приняла решение отказаться от продаж наступательных вооружений Саудовской Аравии. Впрочем, еще в декабре Сенат одобрил контракт с Эр-Риядом на сумму в 650 миллионов долларов, по которому в арабское государство будут поставлены ракетные пусковые установки, современные ракеты класса «воздух-воздух» и другое оборонительное оружие.

Why the Saudi Arabia weapons deal was a strategic necessity ("if we don't provide weapons, they'll just get them elsewhere" is not an argument concerning strategy. That KSA battles the Houthis is overshadowed by US eagerness to re-sign with Iran, IMO) https://t.co/gNUBa7jSaO — Dr. Sherifa Zuhur (@SherifaZuhur) December 28, 2021

Дело в том, что арабская коалиция в Йемене не смогла покончить с гражданской войной в республике спустя шесть лет после вмешательства, однако спровоцировала обширный гуманитарный кризис. Повстанцы-шииты из «Ансар Аллах», пользуясь поддержкой Ирана, используют ракеты и дроны для нападений на приграничную инфраструктуру Саудовской Аравии.

С опорой на эти факты Байден заявил, что продолжит оказывать королевству поддержку для его защиты, но не для поощрения наступательной активности.

Рекордный бюджет

Значительная часть бюджета Пентагона направляется на поддержание военной инфраструктуры и собственных армейских контингентов за рубежом, выплату денежных довольствий. В 2022 году предполагается среднее увеличение зарплаты американских военнослужащих на 2,7%.

Запланировано увеличение закупок новых кораблей и самолетов для оказания давления на Китай со стороны Тихого океана и на Россию со стороны Европы. Также в законе содержится запрет на выделение средств Марокко до тех пор, пока Рабат не станет «привержен поиску взаимоприемлемого политического решения в Западной Сахаре».

Sahara is Moroccan and will always be. If you read history, you will learn that Morocco roots come from the Sahara, many centuries ago. Long live the Moroccan ???????? ???????? US friendship since 1777 ! pic.twitter.com/zUvzZ1tnrm — ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? (@guergarat) December 28, 2021

Из вышеописанного следует, что Вашингтон избавляется от статьи расходов, связанных с ведением военных действий на Ближнем Востоке, и сохраняет лишь пассивное влияние на происходящие в регионе процессы — через финансирование определенных сил. Сэкономленные средства перетягиваются на противостояние с крупными геополитическими конкурентами — Россией и Китаем, напрямую названными госсеком США врагами для коллективного Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.