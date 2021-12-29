Спасенные от голодной смерти щенки стали талисманами курганского гарнизона пожарной охраны

Курган, 29 декабря. Замерзающие в коробке щенки, обнаруженные на улице Монтажников в Кургане, стали талисманами курганского гарнизона пожарной охраны.

Сообщение о подозрительном предмете поступило в седьмой пожарно-спасательный отряд от местной жительницы. Первым к месту прибыло подразделение майора внутренней службы Максима Кузьмина.

У коллектора спасатели обнаружили плотно закрытую картонную коробку, а внутри нее — восемь щенков. Сообщившая о находке пенсионерка наотрез отказалась взять малышей.

45.mchs.gov.ru / МЧС России Главное управление по Курганской области / CC BY 4.0

"Мы не смогли остаться безучастными. Всех восьмерых забрали в часть, шесть щенят оперативно пристроили, а двое малышей, мальчик и девочка, остались жить на территории части", — рассказал Кузьмин.

Найденышам дали соответствующие ситуации клички: Сапер и Мина. После этого спасенные щенки стали талисманом пожарных, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Водитель автобуса из Твери ранее помог замерзающему на остановке щенку вернуться домой к хозяевам. Замерзающий пес сам забежал в кабину автобуса и задрожал.