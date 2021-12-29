Клаудиньо и Шиманьский стали самыми подорожавшими футболистами РПЛ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Хавбек московского «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьский и атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо стали самыми подорожавшими футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) после первого круга чемпионата.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость поляка составляет 13 млн евро, бразильца — 16 млн евро. Оба игрока подорожали на 5 млн евро.

Больше остальных подешевели форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон и защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен — их трансферная стоимость уменьшилась на 3 млн евро.

Напомним, Клаудиньо перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в августе 2021 года. «Зенит» заключил с бразильцем пятилетний контракт. Хавбек в текущем сезоне сыграл за сине-бело-голубых в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов.