Российская ЗРС С-500 уничтожила гиперзвуковую мишень в ходе испытаний в Арктике

Москва, 29 декабря. Российское оборонное ведомство провело испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» в Арктике.

Информированный источник сообщил РИА Новости, что военные выполнили пуск дальнобойной ракеты по гиперзвуковой мишени. Отмечается, что универсальный комплекс дальнего действия С-500 обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны.

«Цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал RT сообщал, что Минобороны РФ в этом году завершит испытания стационарной системы «Прометей», куда входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом. Также стало известно, что С-500 в ближайшие годы могут пойти на экспорт.