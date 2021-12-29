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Режиссер Джеймс Кэмерон подтвердил популярную легенду о создании «Чужих»

Общество
Режиссер Джеймс Кэмерон подтвердил популярную легенду о создании «Чужих»
Global Look Press  /  Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 29 декабря. Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что известная история создания второй части фантастической экшен-франшизы «Чужой» является правдой.

Поклонники триллера 1986 года давно слышали историю, как Кэмерону удалось убедить продюсеров продолжить снимать «Чужого». Тогда режиссер был еще малоизвестным, поэтому ему пришлось добиваться разрешения на создание фильма необычным образом, чтобы привлечь внимание к сценарию.

«Я общался с тремя продюсерами, и мы находились в кабинете тогдашнего главы 20th Century Fox. И я сказал: «Ребята, у меня есть идея для названия. Оно будет звучать так». Я написал «Чужой» большими печатными буквами. И поставил букву «S» в конце. Показал им это и сказал: «Я хочу назвать это «Чужими», потому что мы будем иметь дело не с одним из них». А затем я провел две линии через букву «S», чтобы получился знак доллара. Вот такая получилась презентация. И, по-видимому, это сработало! Потому что они тут же приняли название. И никогда не подвергали его сомнению», — рассказал постановщик Cinema Blend.

Кэмерон отметил, что в то время в Голливуде просто необходимо было уверенно настаивать на своем. И когда он написал название фильма с перечеркнутой «S», намекая на прибыльность будущей киноленты, продюсерам оказалось этого достаточно.

Ранее режиссер показал снимки со съемочной площадки фильма «Аватар», над которым он работает. Планируется, что первый сиквел выйдет в 2022 году.

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